La Dad non ferma i progetti del Boccardi-Tiberio

TERMOLI. La scuola in Dad per tutta la città di Termoli non ha fermato i progetti dell’Istituto Boccardi-Tiberio che ha dato avvio all’ ultimo corso “Tg Cultura Digitale” previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale.

L’Istituto termolese, capofila del progetto nazionale ambizioso e fortemente innovativo, ha completato già due percorsi formativi sulle Chatbot e Start-up, temi ampiamente sviluppati con esperti del settore e in collaborazione con il mondo del lavoro che richiede competenze sempre più tecniche e trasversali.

L’ultimo Corso, tenuto dalla prof.ssa Bottari, prevede la realizzazione di un Tg incentrato sulla conoscenza e diffusione della cultura del territorio.

Gli studenti del Boccardi-Tiberio, già in passato fondatori del primo Tg d’istituto a livello regionale, concretizzeranno un percorso tecnologico innovativo sulla comunicazione, editing, progettazione di servizi, montaggio e messa in onda.

Progetti sempre innovativi, indirizzati alla formazione dell'individuo sul piano intellettuale, morale e all'acquisizione della consapevolezza del ruolo che gli compete nella società, confermano l’istituto termolese punto di riferimento di tutto il territorio molisano.