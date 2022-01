“Lo Stilo di Fileta” offre assistenza gratuita alle scuole per la Dad

Il Centro di Ricerca “Lo Stilo di Fileta” (fileta.hypotheses.org), polo di eccellenza europeo in ambito di informatica umanistica, a seguito dell’ondata di contagi che non accenna a placarsi, offre alle scuole italiane – e molisane in primis, essendo ubicato in Termoli – consulenza gratuita per la gestione e il miglioramento dei sistemi di didattica a distanza. Il prof. Antonello Fabio Caterino, presidente del Centro, dichiara: “la Dad è l’unico vero strumento inclusivo capace di fronteggiare questa pandemia conservando ogni forma di democrazia ed eliminando di fatto – e non a chiacchiere – ogni possibilità discriminatoria. Ci offriamo di fornire consulenza e appoggio tecnologico per evitare che qualche falla informatica possa inficiarne appunto l’inclusività. Chiunque mi e ci può contattare all’indirizzo antonello.caterino@lostilodifileta.it”.