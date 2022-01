Elettrodotto Gissi-Larino-Foggia, due comitati in campo a Guglionesi

GUGLIONESI. Due comitati, i Discoli del Sinarca, e un altro comitato “Per la tutela del territorio”, formato soprattutto da coltivatori e imprenditori agricoli, hanno sollecitato l’amministrazione di Guglionesi, prima con una seduta “aperta” del Consiglio comunale, poi tramutata in una sessione ispettiva dedicata, a studiare gli effetti sul territorio derivanti dal progetto dell’elettrodotto Gissi-Larino-Foggia, il cui tracciato attraversa proprio l’agro guglionesano.

L’assise civica dovrebbe affrontare la questione oggi pomeriggio, alle 15.30, dove approderà in aula l’istanza per l'istituzione di una commissione consiliare di studio e consulenze a norma dell'articolo 14 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, che si riunirà su questo unico punto iscritto all’ordine del giorno. Il progetto prevede la realizzazione dell'elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna Gissi-Larino e delle opere connesse, dell'elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna Larino-Foggia e delle opere connesse, il riassetto degli elettrodotti aerei 380 kV in ingresso alla S.E. di Larino e degli elettrodotti aerei 380 kV in ingresso alla S.E. di Foggia e l'ampliamento della sezione 380 kV dell'esistente S.E. di Foggia. Questi i comuni attraversati, dall’Abruzzo alla Puglia, passando per il Molise: Gissi, Rotello, Larino, Fresagrandinaria, San Severo, Montorio nei Frentani, Mafalda, Portocannone, Lentella, Lucera, Ururi, San Martino in Pensilis, Serracapriola, Foggia, Torremaggiore, San Buono, Guglionesi, Tavenna, Montenero di Bisaccia, Furci.

Sulla convocazione dell’assise pende però la situazione di contagio al Comune, chiuso dal sindaco dopo diversi casi di Covid e l’indisponibilità della presidente del Consiglio comunale, tant’è che il primo cittadino ne ha chiesto il rinvio.