Decreto anti-Covid, le nuove disposizioni al Tribunale di Larino

LARINO. Disposizioni anti-Covid da parte del Procuratore della Repubblica di Larino, Isabella Ginefra, sulla scorta delle nuove misure di contenimento e sulla base della nota trasmessa dal Procuratore generale della Corte di Appello di Campobasso. Introdotti in Tribunale controlli green pass alla stregua del D.L. n. 1/2022: misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore. «Esteso l'obbligo del green pass base, per l'accesso agli Uffici Giudiziari, agli avvocati, ai consulenti, periti ed ausiliari dei magistrati ed ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni (dall'8/1 al 15/6/2022) e il corrispondente obbligo di esibizione del green pass per l'accesso agli Uffici Giudiziari (con esenzione dei testimoni e gli imputati); visto il Provvedimento del Procuratore Generale emesso in data 9 gennaio 2022 secondo cui l'obbligo del green pass base (attestante avvenuta vaccinazione o esito negativo del tampone) decorre dall'entrata in Vigore del D.L. e dunque dall'8 gennaio 2022; l'obbligo di esibizione del green pass rinforzato (ciclo di vaccinazione completo e richiamo) collegato all'obbligo vaccinale di cui sopra decorre invece dal 15/2/2022. Sentiti per le vie brevi il Presidente del Tribunale ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati che condividono le disposizioni seguenti, si dispone che il personale addetto alla vigilanza ai varchi del Palazzo di Giustizia: continui ad effettuare i controlli già oggetto del provvedimento numero 2514/20210 del 12.10.2021 e secondo le modalità indicate nel provvedimento numero 2523/2021 del 13.10.2021 a firma congiunta della scrivente e del Presidente del Tribunale di Larino attualmente in vigore; effettui fino al 15 febbraio 2022 i controlli del green pass base anche agli avvocati, ai consulenti, periti ed ausiliari dei magistrati, Si effettui dal 15 febbraio 2022 il controllo del possesso del cosiddetto Green Pass rafforzato per l'ingresso da parte degli ultracinquantenni se ricompresi nelle categorie dei magistrati, avvocati, consulenti, periti, personal e amministrativo della Procura ed equiparati; restano ferme le determinazioni già assunte per i soggetti in possesso di valida documentazione attestante da parte degli organi sanitari competenti l'esenzione dagli obblighi vaccinali o l'avvenuta guarigione».