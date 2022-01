“QuiRinale a voi studio”, la rotta di Caterpillar su Termoli nella disputa Tirreno-Adriatico

TERMOLI. Un gioco politico e geografico, quello della nota trasmissione Caterpillar, in onda stamani su Rai Radio 2. Parlando dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, Marco Ardemagni, uno dei conduttori, con Claudia de Lillo e Filippo Solibello, del programma di Rai Radio2 Caterpillar AM, in onda la mattina dalle 6 alle 7.30, ha scoperto che esiste una vera e propria “Maledizione dell’Adriatico”: tagliando l’Italia in due in verticale, mai nessuno dei presidenti eletti finora proveniva, come luogo di nascita, dal lato orientale (o “destro”, se si preferisce) della cartina geografica. Mai nessun presidente da Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Oltre all’Adriatico, anche lo Ionio è stato “escluso”. Alla “Maledizione dell’Adriatico-Ionio”, si aggiunge anche il “Tabù del Tevere”, che ha chiuso storicamente il cammino anche dei candidati al Quirinale nati in Lazio e Umbria. Un’ulteriore analisi condotta da Marco Ardemagni, nella sua rubrica “QuiRinale a voi studio”, ha portato a calcolare il punto medio geografico di nascita dei presidenti fin qui eletti. Fino alla nomina di Sergio Mattarella questo punto si trovava sull’Isola d’Elba, nel Comune di Capoliveri.

Con l’ascesa al Colle di Mattarella, il baricentro si è spostato più a Sud cadendo in mare tra l’Isola del Giglio e quella di Montecristo. Secondo i calcoli di Ardemagni, nessun presidente sarebbe in grado, con la propria elezione, di spostare questo baricentro di nuovo sulla terraferma: come a dire “L’Italia resta in alto mare”. Ma c’è un’eccezione: Termoli. Termoli sarebbe in grado di riportare il paese all’asciutto. Se non proprio sul continente, quantomeno su un’altra isola. Se il prossimo presidente sarà un termolese doc, nato nel territorio cittadino, la media geografica si sposterà esattamente sull’Isola del Giglio, a poche centinaia di metri dall’iconico punto del naufragio della Costa Concordia. Curiosamente questo calcolo è stato realizzato proprio alla vigilia del decimo anniversario della sciagura navale. Un gioco, un sogno? Sarà comunque bello sentire parlare di Termoli domattina in diretta su Rai Radio2.