Social, i diffamati hanno poche speranze di ottenere giustizia

“Questo palazzinaro vizioso, che come amico intimo e collaboratore aveva un condannato ospitato dalle patrie galere. Questo interdetto dai pubblici uffici …”.

Così si scrive sui ‘social’, con ‘nonchalance. Eppure, nella giurisprudenza di legittimità, la diffusione di un messaggio diffamatorio integra l'ipotesi di diffamazione aggravata (art. 595, c. 3, C.p.), trattandosi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato (o comunque quantitativamente apprezzabile) di persone. Il problema che, di sovente, si pone è quello dell'accertamento in ordine alla provenienza dei ‘post’, potendo accadere ad esempio che una bacheca virtuale venga utilizzata da diversi utenti. Pur tuttavia, anche in mancanza di accertamenti circa la provenienza del ‘post’ diffamante per il tramite dell'indirizzo IP dell'utenza telefonica intestata a un determinato soggetto, sarebbe possibile – sia pure difficoltosamente - pervenire alla riferibilità della diffamazione su base indiziaria.

Un tempo c'era un piano di controlli sui messaggi d'odio e sulla disinformazione; ma oggi qualcosa è cambiato, e gli algoritmi (ed il sistema) sarebbero diventato meno sicuri col risultato che la piattaforma avrebbe allentato la censura dei messaggi d'odio. Ora si tratta di capire se i ‘social’ sono colpevoli di aver messo i propri utenti in forte disagio e le autorità di regolamentazione sono intente a fornire un più chiaro sistema di regole da porre a disciplina dell’utilizzo. In effetti, qualora si tratti di anonimi, difficilmente si arriverebbe all’identità di chi abbia insultato; e, seppure denunciaste, i risultati non avrebbero buon fine. Nel caso dei reati di diffamazione, per sapere chi si nasconda dietro uno pseudonimo, i Magistrati sono costretti a fare rogatorie. In molti Stati americani addirittura la diffamazione non è reato; e quella che compare sui ‘social’, per quanto offensiva, è coperta dal principio di libertà di opinione.

Per di più, nel caso di personaggi pubblici, questi devono avere maggiore sopportazione proprio in virtù della loro posizione. In Italia, le Procure si ritrovano sulla scrivania parecchie denunce per diffamazione aggravata connessa ad un veicolo che raggiunge un’ampia platea di persone. Oltre ai volti noti di tv e spettacolo, è la politica che raccoglie bene spesso odio, volgarità e minacce. Il leader di partito maggiormente preso di mira è Silvio Berlusconi (23% degli insulti personali ‘online’), seguito da Matteo Salvini e Matteo Renzi (21%). Analizzando l’astio verso i partiti, l’accanimento è indirizzato soprattutto al Pd (39%) ed all’M5s (34%). Poi c’è la Lega (12%), Casapound (5%) e FI (4%).

Opportunamente il Ministro della Giustizia, Marta Cartàbia, dovrebbe far dotare i vari Nuclei di polizia giudiziaria degli strumenti per consultare i ‘social’; ma soprattutto ogni profilo dovrebbe essere, in forza della legge, abbinato ad un indirizzo ‘e-mail’. Spesso gli uffici non possono accedere ai ‘social’. A porre il problema è stato un Giudice che ha chiuso un fascicolo, aggiungendo che indagini simili, già in passato, erano state effettuate da personale che usava il proprio computer privato ed il proprio profilo. Ora tali volenterosi soggetti non ci sono più e, quindi, gli ‘offesi’ devono mettersi il cuore in pace. E così è accaduto che una denuncia, sporta da una candidata di nazionalità algerina alle ‘regionali’ nel Veneto, è stata archiviata perché la Procura non ha potuto individuare con certezza gli autori. Nel caso di specie l’Ufficio non era in possesso di una rete internet che consentisse di accedere ai ‘social’. Ciò ha impedito accertamenti più puntuali e la richiesta di ottenere giustizia è rimasta frustrata.

Di contro, contando sul fatto che ogni profilo di un ‘social’ network è associato ad un indirizzo-‘email’, riuscirebbe cosa banale arrivare ai detrattori. È stato il P.m. di Belluno a spiegare la dinamica che ha portato all’accantonamento del fascicolo. "Le indagini – ha precisato - non hanno consentito di identificare gli autori di quei ‘post’. Mancavano gli elementi per giungere ad identificare gli autori in modo chiaro”. Eppure a quelle indagini aveva lavorato personale della Digos e della Polizia postale. E così il Gip ha accolto la richiesta di archiviazione.

Claudio de Luca