Parto in ambulanza: il benvenuto a Cristal dal Comitato MoliSanità L113

Parto in ambulanza: il benvenuto a Cristal dal Comitato MoliSanità L 113

TERMOLI. Sul parto in ambulanza della piccola Cristal, avvenuto martedì mattina alle 6.20, durante il trasferimento tra gli ospedali di Termoli e Campobasso, è intervenuto il Comitato MoliSanità L113. «La nascita di un neonato è sempre un momento di grande emozione e porta con sé tantissima gioia.

Come comitato MoliSaniTà L113, nato inizialmente come "Voglio nascere a Termoli", siamo state testimoni di tante gioie e tanti dolori, di tante paure e tante soddisfazioni ed anche nella nascita della piccola Cristal l'emozione di vedere la vita che impaziente, sopraggiunge, ci ha colpito particolarmente. Cogliamo l'occasione per augurare a lei e tutta la sua famiglia il meglio che ci possa essere. La piccola Cristal è arrivata come un uragano, lasciando tutti senza fiato a bordo di un'ambulanza che la stava trasportando presso il capoluogo.

Un evento decisamente a lieto fine ma che, da un lato pone nuovamente l'attenzione sull'aspetto delle patologie tempo dipendenti nella nostra regione come può essere un parto, un infarto o un ictus: non siamo noi a dettare i tempi per certi avvenimenti, bensì il contrario. L'auspicio è (anche se nutriamo forti dubbi) che chi di dovere non dimentichi tutte le situazioni rimaste in sospeso (alcune anche passate in giudizio) e si prodighi realmente per garantire a tutti il diritto alla salute».