Fasi cruciali per la vertenza balneare

TERMOLI. Era attesa la consegna della bozza delle associazioni di categoria degli operatori balneari al Governo. In attesa di conoscere il contenuto della proposta e se è stata consegnata per davvero, nelle ore che hanno preceduto la data indicata dal Ministero del Turismo dopo il vertice del 4 gennaio scorso, a prendere la scena era stato il presidente nazionale del Sib-Confcommercio, Antonio Capacchione.

«Guai a quel Paese o Organizzazione in cui c'è un "solo uomo al comando". La democrazia e la partecipazione evitano nefandezze ed errori. Essere parte di una grande Organizzazione che ha propri ampi organismi dirigenti che discutono e decidono insieme non è solo opportuno o necessario ma anche bello. Ancorché si tratti di riunire la domenica sera tutti i Presidenti regionali unitamente al Comitato di presidenza per decidere ciò che è più opportuno ed utile non per la "bottega" ma per coloro che si rappresenta. Una discussione approfondita, a causa della gravità della situazione, ma nel contempo assai serena perché scevra da tatticismi e personalismi. Grazie anche e soprattutto alla capacità e serietà dei partecipanti. Segno di forza. Un'autorevolezza che rassicura. Orgoglioso di esserne il suo Rappresentante. Attuale. Perché bisogna sempre essere consapevoli che gli incarichi di rappresentanza sono e devono sempre essere temporanei. Ricordarsi in ogni momento che, per il bene di qualsiasi comunità, piccola o grande che sia, tutti sono necessari ma nessuno dev'essere indispensabile.

A molti forse non è ancora chiaro quello che sta succedendo e ci sfugge il pericolo che, in questo momento, corrono tutte - ma proprio tutte - le aziende che operano sul mare. Temo che una parte del Governo sia ancora intenzionata a varare, prima dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica (quindi fra una settimana - dieci giorni!) una nuova legge che stravolge e distrugge l'attuale balneazione attrezzata italiana. Questa mia ferma convinzione si fonda sulla circostanza che se così non fosse i tempi del cd tavolo tecnico non sarebbero così ravvicinati e la proposta di legge sarebbe portata alla formale discussione con le parti interessate, le Regioni e i Comuni. Temo, quindi, che possa essere una tale impresentabile porcheria che dobbiamo impedire ad ogni costo che possa succedere. A questo proposito ritengo esiziale qualsiasi divisione della categoria e delle sue rappresentanze. È sempre utile discutere - su tutto - ma sarà non solo vano ma soprattutto controproducente se adesso, dividendoci, non riuscissimo ad impedire questo tentativo di irresponsabile "colpo di mano". È la sola cosa che, al momento, conta. La priorità è, pertanto, unire tutte le forze (categorie e istituzioni) contro questo tentativo di blitz. Spero che tutti ne siano consapevoli. Uniti si vince. Divisi si perde».