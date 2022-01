Covid: 184.615 contagi, 316 decessi e 82.803 guariti

In Italia 17.648 persone ricoverate con sintomi, di cui 1.668 in terapia intensiva

ROMA. In Italia 17.648 persone ricoverate con sintomi, di cui 1.668 in terapia intensiva. Su 1.181.179 tamponi processati nelle ultime 24 ore ci sono 184.615 contagi, mentre i guariti sono stati 82.803. Sono stati 316, infine, i decessi. Positivi attuali in aumento a 2.323.518.

I contagi: 104 totali (di cui 78 antigenici) Termoli, 2 (2) Acquaviva Collecroce, 3 (3) Agnone, 2 (2) Bagnoli del Trigno, 5 (4) Baranello, 15 (15) Bojano, 1 (1) Bonefro, 1 Busso, 129 (117) Campobasso, 1 (1) Campochiaro, 7 (6) Campodipietra, 15 (7) Campomarino, 3 (3) Capracotta, 2 (2) Castel san Vincenzo, 1 (1) Castelmauro, 4 (3) Castelpetroso, 1 (1) Castropignano, 1 Cercemaggiore, 1 Civitacampomarano, 3 (3) Colle d’Anchise, 5 (5) Colletorto, 1 (1) Colli al Volturno, 6 (5) Ferrazzano, 5 (3) Fornelli, 5 (5) Fossalto, 5 (5) Frosolone, 1 Gildone, 4 (3) Guardialfiera, 5 (3) Guglionesi, 41 (33) Isernia, 4 (4) Jelsi, 12 (12) Larino, 5 (3) Longano, 3 (3) Lucito, 2 (2) Lupara, 3 (3) Macchia d’Isernia, 3 (1) Macchiagodena, 5 (5) Matrice, 8 (5) Mirabello Sannitico, 1 Miranda, 3 (3) Monacilioni, 2 (2) Montagano, 1 (1) Montaquila, 2 (2) Montefalcone nel Sannio, 10 (10) Montenero di Bisaccia, 4 (4) Oratino, 1 (1) Pesche, 1 (1) Pescolanciano, 5 (5) Petacciato, 1 (1) Pietrabbondante, 5 (4) Pietracatella, 1 (1) Poggio Sannita, 2 Portocannone, 11 (11) Riccia, 2 (2) Ripabottoni, 5 (3) Ripalimosani, 1 Rotello, 9 (9) Salcito, 6 (3) San Giacomo degli Schiavoni, 1 (1) San Giovanni in Galdo, 2 (2) San Giuliano di Puglia, 3 (3) San Martino in Pensilis, 4 (2) San Massimo, 2 (2) Santa Croce di Magliano, 1 (1) Sant’Agapito, 5 (2) Sant’Angelo Limosano, 1 (1) Scapoli, 4 (3) Sepino, 1 (1) Sessano del Molise, 5 (1) Sesto Campano, 1 (1) Spinete, 2 (2) Torella del Sannio, 5 (4) Toro, 8 (8) Trivento, 1 Ururi, 11 (9) Venafro, 8 (7) Vinchiaturo.