Screening Covid, Gallo: «Dopo i risultati la decisione se rientrare a scuola»

PORTOCANNONE. «A seguito della sospensione delle attività scolastiche in presenza è opportuno programmare il rientro degli alunni in classe con le dovute precauzioni. In questa fase risulta sempre più fondamentale l'attività di screening, ritenendo sia l'unica strada percorribile per individuare eventuali casi di positività al Covid-19 al fine di salvaguardare sé stessi e gli altri». Sono le parole del sindaco di Portocannone, Francesco Gallo. «Sull'apposita brochure riguardante l’attività di screening predisposta, vengono riportate le linee guida, imposte dal decreto legge, da seguire in caso di positività nelle classi durante l'attività scolastica.

Contestualmente, abbiamo affidato la sanificazione di tutti gli ambienti scolastici, compreso lo scuolabus, a ditta specializzata, le cui attività saranno svolte a cadenza mensile a partire dai prossimi giorni. Il sindaco e l'Amministrazione comunale sono sempre accanto alle famiglie in tutte le circostanze dovute alla pandemia, e lo saranno sempre, a maggior ragione quando vanno tutelati i nostri ragazzi all'interno delle scuole. Chiediamo la vostra massima collaborazione e soprattutto la partecipazione di tutti all’attività di screening per ottenere un quadro esaustivo sulla situazione epidemiologica che Interessa la popolazione scolastica del nostro paese. La valutazione per la riapertura delle attività scolastiche dipenderà anche dal numero di adesioni allo screening e dal risultato dello stesso». Lo screening è in programma alle 9 alle 13, presso il municipio.

Galleria fotografica