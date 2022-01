Internazionali di lingua spagnola, Guglionesi c'è con Francesca Nicolò

GUGLIONESI. Anche quest’anno il Liceo di Guglionesi sarà presente al Campionato Nazionale delle lingue straniere promosso della prestigiosa università Carlo Bo di Urbino e rivolta agli studenti italiani iscritti all’ultimo anno delle superiori. A rappresentare la scuola nella 12esima edizione per la lingua spagnola sarà Francesca Nicolò studentessa della classe V sez C del liceo linguistico che ad aprile si confronterà con altri 29 studenti selezionati da tutta Italia tra più di 400 scuole.

Le prove di qualificazione sono state svolte nel mese di novembre 2021: 50 quesiti di grammatica, comprensione del testo e uso della lingua di livello C1 secondo il Quadro comune Europeo di rifermento per le lingue straniere. L’allieva ha ottenuto un punteggio pari a 98/100 collocandosi quarta a livello nazionale.

Soddisfatto il docente di spagnolo prof. Gianni Salvatore che l’accompagnerà a Urbino per le fasi finali della competizione che si terranno il 28 e 29 aprile 2022. «Siamo davvero contenti del risultato raggiunto dalla nostra allieva. In questi anni Francesca ha sempre dimostrato un forte interesse per le lingue straniere raggiungendo degli ottimi risultati in tutte e tre le lingue oggetto di studio. La lingua spagnola è una delle sue più grandi passioni: sa comunicare con disinvoltura e riesce a discutere di argomenti anche complessi con naturalezza e una pronuncia invidiabile. Sta imparando autonomamente persino l’ungherese e l’anno prossimo vuole dedicarsi allo studio delle lingue orientali. Altruista, mediatrice e molto attenta ai problemi del nostro tempo, sono convinto che la ragazza abbia tutte le carte in regola per una futura carriera nell’ambito della diplomazia e della cooperazione internazionale».

Anche la dirigente scolastica prof.ssa Patrizia Ancora è molto entusiasta del risultato raggiunto: «Complimenti alla nostra studentessa alla quale auguriamo un grosso in bocca al lupo per le finali, sperando che la situazione epidemiologica non comprometta lo svolgimento dell’ultima fase come è successo negli ultimi due anni. In futuro continueremo a offrire ai nostri studenti la possibilità di vivere quest’esperienza che è, senza dubbio, una grandiosa opportunità di confronto e crescita. Il campionato è anche un modo per mettersi in gioco e dimostrare a tutti quanto sia gratificante conoscere le lingue oggigiorno. Il nostro Liceo- aggiunge la dirigente- investe molto sulla formazione linguistica degli allievi: anche per quest’anno scolastico, infatti, abbiamo attivato dei corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche (dal B1 al C2), abbiamo in programma viaggi e stage all’estero per la fine dell’anno scolastico, e siamo parte di ben due progetti Erasmus+ che coinvolgono più di 40 studenti dei tre indirizzi».