Screening Covid a Guglionesi, chiusa la villa pubblica a Castellara

GUGLIONESI. Screening anti-Covid oggi a Guglionesi, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile di Guglionesi, si svolgerà lo screening con tamponi antigenici Covid-19 destinato agli operatori scolastici e agli studenti di ogni ordine e grado, residenti e non, che frequentano gli istituti scolastici di Guglionesi.

Una seconda giornata di screening con tamponi antigenici Covid-19 è in programma lunedì 17 gennaio, gratuitamente aperta ai cittadini di Guglionesi. Entrambe le giornate si svolgeranno in modalità drive-in nei pressi della "Casa del Fanciullo" (viale Mons. Carlo Maglia) nelle fasce orarie: 9.30/13.30 e 14.30/17.30. In una successiva informativa saranno forniti ulteriori dettagli sulla modalità di adesione alle due giornate di screening a Guglionesi.

Screening previsto anche a Santa Croce di Magliano. Come informa il sindaco Alberto Florio, «Prima della ripresa della didattica in presenza il giorno 17 gennaio 2022, come già precedentemente comunicato, l’amministrazione comunale organizzerà uno screening Covid-19 dedicato agli alunni e al personale docente e non, su base volontaria, presso la Scuola primaria di via Caduti di Nassiriya ,nelle seguenti modalità: sabato 15 gennaio 2022, dalle ore 14.30 per le scuole dell’infanzia e primaria; - Domenica 16 gennaio 2022, dalle ore 9.30 per le scuole secondarie di I grado».

Sempre sullo screening, a Guglionesi, Il sindaco Mario Bellotti ha emesso l'ordinanza numero 5, il sindaco ordina "per il giorno 14 ed il giorno 17 gennaio, dalle ore 8 alle 20, la chiusura al pubblico della Villa Comunale denominata “Parco Castellara”, compresa l’area giochi e le aree adiacenti alla Casa Parrocchiale e alla Biblioteca Comunale, consentendo l’accesso alle sole persone chiamate a sottoporsi, su base volontaria, al tampone antigenico nasofaringeo “rapido”.