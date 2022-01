Due giornate a porte aperte per il Liceo di Guglionesi

GUGLIONESI. Due giornate a porte aperte per il Liceo di Guglionesi. Quest’anno le attività di orientamento, in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023, prevedono due incontri pomeridiani in presenza nei giorni 14 e 21 gennaio 2022. Due eventi da non perdere per gli studenti delle scuole medie del territorio desiderosi di conoscere da vicino le opportunità che l’Istituto del Comune basso molisano ha da offrire e che permetteranno loro di avvicinarsi con consapevolezza e responsabilità ad un momento così importante e delicato della loro vita.

Negli ultimi anni il Liceo di Guglionesi ha ampliato e diversificato l’offerta formativa per offrire una preparazione adeguata ai propri studenti diventando uno dei centri di eccellenza sul territorio. L’aumento significativo del numero di iscritti, nonostante il calo demografico in atto, è la prova del duro lavoro svolto in questi anni con diligenza e professionalità. La scuola è riuscita ad acquisire un’identità solida che fa dell’accoglienza, della progettualità, dell’innovazione e della compartecipazione attiva tra alunni e famiglie la sua forza distintiva.

Gli incontri avranno inizio dalle ore 15. Ad accogliere allievi e famiglie ci sarà la dirigente scolastica Patrizia Ancora, i docenti, il personale Ata e gli allievi. Successivamente ci sarà una presentazione dettagliata dei tre percorsi ovvero il Liceo delle Scienze umane, il Liceo Economico Sociale e il Liceo Linguistico. In questa fase verranno approfonditi alcuni degli aspetti che caratterizzano i tre indirizzi, le peculiarità dei tre piani di studio, i progetti nazionali e internazionali ecc. Nella seconda fase gli studenti della scuola condurranno le famiglie a visitare i locali dell’istituto (aule, laboratori...). Non mancheranno momenti di confronto con i ragazzi e gli insegnanti che saranno lieti di rispondere a qualsiasi dubbio riguardo l’offerta formativa e non solo.

Si ricorda che per poter partecipare è necessario prenotarsi al numero 0875.689006 indicando il giorno e la fascia oraria desiderata.