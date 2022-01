Il vescovo De Luca incontra i giovani del territorio

TERMOLI. Questa sera, alle 19, nella chiesa di Sant’Antonio a Termoli il vescovo, Gianfranco De Luca, incontrerà i giovani del territorio. L’iniziativa, promossa dal servizio diocesano per la Pastorale giovanile, si inserisce nelle proposte di incontro con gli adolescenti nel corso del tempo ordinario e riprende anche il cammino del “Dove due o più”. Ad accompagnare l’incontro, aperto a tutti, saranno anche i sussidi messi a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana nell’ambito del progetto “Seme divento” che, in questo tempo di pandemia, intende sostenere la comunità cristiana nel dare forma alla propria dedizione con nuove consapevolezze e nuovi strumenti partendo anche da alcuni “passi di cielo” volti a intrecciare Parola e vita con i ragazzi. Al termine dell’incontro seguirà un momento di fraternità a casa del vescovo (centro pastorale “Ecclesia Mater” in piazza Sant’Antonio). Tutti sono invitati a partecipare.

