Si torna in classe anche a Larino da lunedì, domenica screening Covid

LARINO. Nuovo screening epidemiologico Covid anche a Larino: «La nuova situazione Covid in città vede purtroppo nelle ultime ore due nostri concittadini ricoverati presso il reparto di malattie infettive del Cardarelli. Stando alle informazioni raccolte i nostri concittadini non sarebbero vaccinati. Sale, dunque, a tre il numero di larinesi ricoverati.

A loro il nostro primo pensiero perché possano presto tornare alla loro quotidianità.

Sul fronte della diffusione del contagio, anche oggi si sono registrati 8 nuovi casi di positività, ma fortunatamente anche sei cittadini che hanno avuto finalmente il via libera da un tampone negativo.

Resta, comunque, alto il numero dei concittadini positivi, siamo, salvo errori e/o omissioni a quota 161. Ed è giusto sottolineare come i più contagiati siano soprattutto i più giovani, in almeno una decina di casi anche bambini piccoli.

In vista poi della riapertura delle scuole per il prossimo lunedì, d'intesa con il dirigente scolastico Antonio Vesce, si è deciso di compiere un nuovo screening gratuito rivolto alla popolazione scolastica che frequenta la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado.

Lo screening si terrà domenica mattina dalle ore 9.30 alle 13 in modalità drive in presso la sede della Magliano sempre con ingresso da via De Gasperi.

L'invito è rivolto a un'ampia fetta della nostra popolazione, in particolare quella che non ancora è vaccinata o ha ricevuto soltanto la prima dose di vaccino.

Si raccomanda, come sempre, di essere responsabili e di segnalarsi in caso di positività al proprio medico di medicina generale in modo da attivare tutte le procedure del caso», la comunicazione social di Palazzo Ducale.