Partito il bando per il nuovo primario di Ortopedia al San Timoteo

TERMOLI. Dal presidente del comitato San Timoteo di Termoli, Nicola Felice, giunge una buona notizia, a dirlo è lui stesso, proprio così. «Finalmente una buona notizia. Si apprende che il direttore generale dell'Asrem Florenzano ha dato inizio alla procedura del bando di concorso per il posto di primario dell'Unità operativa complessa di Ortopedia dell'ospedale di Termoli.

Si auspica che ciò sia un vero cambio di verso e solo l'inizio della maggiore e dovuta attenzione per l'unico presidio ospedaliero presente nel basso Molise. A tale inizio dovranno presto seguire altri bandi di concorso per i Primari di tutti gli altri reparti oggi presenti.

Come in più occasioni si è detto, per il Comitato San Timoteo, questa è la strada giusta da percorrere per dare un futuro certo al San Timoteo. È anche un buon viatico alla partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di medici e altro personale sanitario, sfatando quanto finora è accaduto con la scarsa partecipazione ai concorsi finora promossi».