Screening anti-Covid a Guglionesi, test superato: si torna a scuola

Screening anti-Covid scolastico a Guglionesi

GUGLIONESI. Giornata dedicata allo screening, su base volontaria, per gli alunni e il personale scolastico di ogni ordine e grado dell’istituto omnicomprensivo di Guglionesi, quella di ieri. La modalità drive-through ha fatto in modo che in tanti partecipassero. Una coda lunghissima già dalle ore 9, a mezz'ora dall’apertura da parte della Croce Rossa Italiana, sempre scrupolosa e attenta, coadiuvata dall’Odv Sant'Antonio di Gianni Ciccarone.

Tanti i tamponi analizzati, come ha sottolineato Vincenzo Vaccaro, funzionario della Croce Rossa Italiana: «C’è stata un’ottima affluenza. Gli studenti hanno risposto bene a questa giornata a loro dedicata.

Lo screening, infatti, continuato fino al pomeriggio ha fatto emergere sei positivi (anche se nell’intervista il sindaco Bellotti ne reca 7, poi corretto a 6, perché uno era incerto ed è stato ripetuto), su 360 test antigenici eseguiti, ora verranno contattate le famiglie e si attiverà la procedura di tampone molecolare e dal risultato del molecolare da parte dell’Asrem, la quarantena.

La quasi totalità degli iscritti a scuola si è presentata durante la giornata.

Lunedì 17, invece, sarà la volta della popolazione. Sempre su base volontaria e, sempre nella villa comunale di Castellara, sarà attivato lo screening in drive-in per chiunque voglia partecipare, come rimarcano il primo cittadino con gli assessori Carmela Minchillo e Stefania Addesa.





Galleria fotografica