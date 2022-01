Affluenza elevata allo screening scolastico, 460 test antigenici e 5 positivi in 4 ore

Screening alla Misericordia di Termoli: il drive-through

TERMOLI. Prime 4 ore di screening con un'affluenza elevata a Termoli. Nella sede della Misericordia, in via Biferno, volontari e operatori, nonché infermieri della Confraternita, seguendo alla lettera le direttive del Governatore Romeo Faletra, hanno accolto tantissimi cittadini, desiderosi di accompagnare i figli studenti e scolari, per aderire all'indagine epidemiologica anti-Covid 19, finalizzato alla riapertura dell'attività didattica in presenza.

L'ordinanza del sindaco Francesco Roberti, che è stata emanata per avviare la Dad nella prima settimana di rientro dalle vacanze natalizie, scade oggi.

L'auspicio è che i risultati possano consentire un ritorno in classe senza ulteriori patemi. Alle 12 erano stati eseguiti 460 tamponi rapidi, con 5 referti positivi.

Lo screening con modalità drive-through, voluto dall'amministrazione comunale, prosegue fino alle 18, senza soluzione di continuità.

