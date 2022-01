Due referti positivi su 200 test antigenici, Portocannone riapre le scuole

PORTOCANNONE. Si è appena conclusa l’attività di screening sulla popolazione scolastica a Portocannone, nella sede comunale. Lo rende noto il sindaco, Francesco Gallo: «Sono stati processati 200 tamponi antigenici, di cui 2 sono risultati positivi (si tratta di persone già in isolamento da alcuni giorni per via della positività di un proprio congiunto).

I 200 tamponi eseguiti riguardano:

- 168 bambini frequentati le scuole di Portocannone di ogni ordine e grado;

- 15 alunni frequentanti gli istituti superiori;

- 6 docenti;

- 11 persone del personale scolastico.

Su 224 alunni che frequentano le nostre scuole si è sottoposto a tampone il 75% dei ragazzi.

Come già comunicato, nelle giornate precedenti si è provveduto alla sanificazione di tutti i locali adibiti ai servizi scolastici e dello scuolabus; pertanto si comunica che Lunedì 17 gennaio le attività scolastiche riprenderanno regolarmente in presenza».