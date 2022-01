Norme Covid riviste allo stabilimento Stellantis

TERMOLI. Riflettori accesi anche sulle normative anti-Covid allo stabilimento Fca-Stellantis di Termoli.

Con la quarta ondata nel pieno e migliaia di contagi in basso Molise, è inevitabile che il cluster sia di nuovo penetrato all’interno del sito produttivo di Rivolta del Re. I dati della settimana, nell’aggiornamento di ieri pomeriggio, parlano di 67 lavoratori in quarantena e 19 dipendenti positivi (la scorsa settimana c'erano 44 lavoratori in quarantena e 17 dipendenti positivi), tenendo conto che la ripresa dell’attività c’è stata da poco.

Col nuovo decreto in vigore dalla scorsa settimana, si è tenuta la riunione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, proprio per aggiornamenti sulle misure Covid-19. Modificate come è noto le prescrizioni per i contatti stretti con un positivo.

«Se la persona ha avuto la terza dose e non ha sintomi, oppure con la seconda dose da meno di 120 giorni. Può tornare al lavoro salvo il caso di cinque giorni di auto sorveglianza dall’ultimo contatto e 10 giorni di uso obbligatorio di mascherina FFP2. Quindi informare il proprio capo, passare in infermeria, firmare autodichiarazione di essere vaccinato, gli verranno date in dotazione le mascherine per 10 giorni e verrà monitorato dalla sala medica.

Per i non vaccinati le regole rimangono invariate con 10 giorni di quarantena e tampone negativo per rientro al lavoro», le istruzioni rivolte alle maestranze attraverso le organizzazioni sindacali metalmeccaniche.