«Sono pochi per tanti pazienti, ma ci mettono l'anima»: il grazie ai medici del San Timoteo

TERMOLI. Di ieri la notizia circa l’attivazione del bando per individuare il nuovo primario di Ortopedia all’ospedale San Timoteo, divulgata attraverso le parole del presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice.

Oggi, la rappresentazione di una professionalità, disponibilità e umanità, da parte sempre di medici, infermieri e operatori sanitari di quel reparto, assieme ai colleghi della divisione di Pronto soccorso e Medicina d’urgenza.

A farla una persona be nota in città, con trascorsi amministrativi, che però non vuole rivelare la sua identità, che ha subito una piccola disavventura a cavallo delle feste natalizie, con l’infortunio a una mano, durante lavori che stava eseguendo in città.

Prima l’accesso al Pronto soccorso, con cui è stata tamponata la piccola emergenza, quindi il ricovero e un intervento chirurgico, con cui ha messo al riparo da brutte sorprese le falangi di un dito.

«All’uscita dall’ospedale San Timoteo voglio assolutamente ringraziare tutti coloro che si sono presi cura del sottoscritto, perché posso assicurare che nonostante i tanti problemi che attraversa la sanità molisana, le risorse presenti qui riescono a garantire una degenza encomiabile, da qui il mio elogio a chi opera in condizioni difficili, ma senza che tutto questo ricada sui pazienti, come è avvenuto al sottoscritto. Per cui ancora grazie di tutto».

Una ferita da taglio che poteva avere conseguenze spiacevoli, a cui è stata data una risposta efficace.

«Posso sottolineare che pure essendo in pochi e la domanda di salute dal territorio è enorme, lavorano a rotta di collo, senza fermarsi, a loro va un vero plauso».