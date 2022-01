Baby vaccini e screening Covid a Montenero: lunedì si torna a scuola

MONTENERO DI BISACCIA. Doppio impegno nelle ultime ore per l’amministrazione Contucci a Montenero di Bisaccia, con la stessa sindaca che evidenzia come nei risultati dello screening sulla popolazione scolastica, che ha visto la somministrazione di 280 tamponi, sono stati riscontrati 12 positivi al Sars-CoV-2; solo 5 di questi ultimi, però, si riferiscono alla popolazione scolastica del nostro paese e sono ascrivibili a due distinti nuclei familiari. «Tra il 14 e il 15 gennaio abbiamo registrato 15 nuovi positivi e 9 negativizzati, per un totale generale di 198 positivi attivi».

Nella mattinata di oggi sono stati inoltre vaccinati 86 bambini presso la Casa della Salute, accolti da un “comitato di benvenuto” composto da clown e pupazzi di Peppa Pig e Minions; ai piccoli vaccinati è stato donato un attestato di merito in ricordo di questa giornata speciale. «Alla luce dei numeri ultimi e dell’andamento generale dei contagi in ambiente scolastico, dopo aver consultato l’Asrem e la dirigente scolastica, comunico di non dover prorogare l’ordinanza di sospensione delle lezioni in presenza: le scuole potranno quindi riaprire regolarmente lunedì 17 gennaio».

