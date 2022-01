Vaccinazioni domiciliari, in arrivo una nuova squadra dell'Esercito

CAMPOBASSO. Nonostante il bando per medici di continuità assistenziale che possano essere dispiegati in attività di tamponi e vaccini a domicilio, ci vuole la mano dell’Esercito.

«Vaccinazioni domiciliari, in arrivo una nuova squadra dell'Esercito per raddoppiare gli sforzi. E per aumentare l'impegno sul territorio Asrem ha costituito nuove squadre per vaccinare in tutti i paesi molisani», ha annunciato su Facebook il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, che proprio sulla campagna vaccinale ha voluto rendere il quadro aggiornato al 14 gennaio.

«Sono numeri che rincuorano quelli delle vaccinazioni in Molise.

Al momento, su una popolazione vaccinabile di 287.026 abitanti, sono 24.765 quelli che ancora non si sono sottoposti alla somministrazione.

È una percentuale residuale, ma per uscirne serve lo sforzo e il senso civico di tutti.

Le percentuali molisane sono altissime:

i vaccinati con I dose sono 262.261 (è il 91,37%);

i vaccinati con II dose sono 248.077 (cioè l'86,43%);

quelli vaccinati con III dose sono 134.045 (il 46,70%).

Lo sforzo degli operatori sanitari è stato altissimo, il senso civico e di responsabilità dei molisani enorme.

Resta una fetta di popolazione refrattaria a vaccinarsi. È a loro che mi rivolgo. A chi diffida, a chi ha dubbi o paure. Venite dai nostri medici e parlatene con loro. Chiedete. Parliamone. Combattiamo insieme.

Questa pandemia la batteremo con la scienza e la piegheremo spazzando via le perplessità, affidandoci ai numeri e all’evidenza dei fatti».