Djokovic via dall'Australia, il racconto a SkyTg24 del giornalista termolese Marco Patavino

TERMOLI. Si è conclusa - per ora - alle 7.45, la vicenda relativa alla permanenza, negata per la seconda volta, al numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic, legata alla mancata vaccinazione.

Una vicenda che ha catalizzato l'attenzione mondiale, non solo degli appassionati, visto il riverbero sul dibattito Covid-19.

In diretta, su SkyTg24, proprio da Melbourne, diversi sono stati i collegamenti del giornalista termolese 48enne che vive e lavora in Oceania, Marco Patavino, vicedirettore de "Il Globo", bisettimanale Italiano d’Australia.

Patavino ha raccontato nel canale All News di Sky cosa è accaduto nelle ultime ore e cosa potrà avvenire in seguito, mentre Djokovic, dichiaratosi molto deluso da questa sentenza, lascerà il suolo australiano per volare a Dubai.

Il fuoriclasse serbo, che nel 2021 ha sfiorato il Grande Slam, agli Australian Open di Melbourne avrebbe dovuto difendere il titolo dello scorso anno, con l'obiettivo di conquistare il decimo titolo nel major di inizio anno.

Così non sarà, perché i giudici australiani della Corte Federale James Allsop, Anthony Besanko e David O’Callaghan hanno respinto il ricorso di Nole contro la seconda cancellazione del visto. Attese Le motivazioni per le quali è stata confermata la decisione del Ministro per l’Immigrazione Alex Hawke, così come le eventuali nuove azioni difensive da parte dei legali dell'atleta.