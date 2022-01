Due positivi su 276 test antigenici, San Martino riapre le scuole

SAN MARTINO IN PENSILIS. Anche San Martino in Pensilis si riaprono le scuole. «Nella giornata di ieri si è tenuto uno screening rivolto ai bambini e ai ragazzi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del nostro Comune. Il test ha avuto una buona partecipazione: la percentuale è stata del 49% per l’infanzia, 70% per la primaria e 72% per la secondaria di primo grado. Sono stati effettuati 276 test che hanno evidenziato la positività di due bambini della scuola primaria appartenenti allo stesso nucleo familiare», rende noto il sindaco Giovanni Di Matteo.

«Al di là dei dubbi sull’efficacia degli screening in generale e, in particolare, in questa fase pandemica, il test di ieri ci rappresenta una situazione di relativa tranquillità sulla circolazione del contagio tra quelle fasce di età, ma, naturalmente, la rappresentazione è parziale, riguardando solo una parte dei bambini-ragazzi e non il tutto, e puntuale, in quanto la circolazione del virus è tuttora in atto nella nostra comunità (al momento abbiamo 128 contagi). È chiaro come non sia possibile ridurre a zero il rischio di contagio a scuola, così come ovunque, ma è pur certo come proprio a scuola i protocolli di sicurezza adottati siano migliori che altrove e, fatto incontestabile, che i bambini corrano maggiori rischi di essere contagiati in casa che a scuola, avendo gli adulti protocolli più blandi o nulli in molti casi. Per questo e per molto altro ancora, didattica, socializzazione etc. etc., continuo a ritenere che la chiusura della scuola debba essere solo l’ultima istanza; se necessario, dopo aver chiuso tutto. Buon rientro a scuola».