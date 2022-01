Quartiere Sant'Alfonso: strade e marciapiedi da sistemare

TERMOLI. Nel quartiere Sant’Alfonso residenti chiedono di mettere mano alle buche sulle strade.

Dopo i numerosi atti vandalici che hanno attanagliato il quartiere nel periodo natalizio, questa volta abbiamo ricevuto alcune segnalazioni sulla situazione delle buche presenti sul manto stradale, precisamente nella zona del piazzale antistante il nuovo mercato. Dopo un sopralluogo pomeridiano post segnalazione, abbiamo notato che il problema delle buche stradali interessa anche la zona laterale del mercato rionale di via Montecarlo e i bordi della strada- compresi i marciapiedi- tra via Germania e via San Marino. Tutto il percorso che conduce da via Germania a via San Marino non ha più un marciapiedi idoneo al passeggio.

Secondo alcuni residenti, le buche sono presenti da tanto tempo sul manto stradale della zona. Anche se in alcuni periodi il manto stradale è stato riparato ha comunque continuato a sgretolarsi e a dare problemi, in particolare alle numerose automobili che ogni giorno si recano in zona e passano sopra quella strada.

Uno di loro ci ha raccontato che qualche sera fa, con la sua auto si è imbattuto in una delle buche, riportando alcuni danni alla parte anteriore della sua automobile. Ma ci sono state anche delle persone, che in passato, sono inciampate in queste buche stradali.

Si chiede al comune di intervenire per risolvere la problematica, anche perché la sera, con la scarsa illuminazione della zona è sempre più facile inciampare e cadere.

Abbiamo fatto un sopralluogo per vederci chiaro. Sin da subito ci siamo resi conto della gravità del problema. Numerosissime le buche sul manto stradale che costellano il piazzale, ma anche le zone circostanti e ci siamo resi conto che è davvero difficile camminare serenamente lungo la strada, senza dover guardare a terra, per il timore di cadere.





