Recuperare il ruolo della medicina territoriale

MOLISE. Nella Sanità molisana prevale la politica, non il paziente (e viene snobbata la medicina territoriale).

Nella Regione Molise, l’epidemia da Covid-19 è stata variamente commentata. Il sistema sanitario locale si è servito del contributo dell’Ateneo che ha coordinato il “Comitato scientifico”.

Il Molise risultava la penultima regione come percentuale sul totale dei casi a livello nazionale, con la più bassa letalità (4,9%). Secondo le fonti ufficiali, il Dipartimento unico di prevenzione dell’Asrem ha operato applicando rapidamente le indicazioni del Ministero, quelle della Protezione civile e le Ordinanze regionali ed ha prodotto documentazioni per specifici settori lavorativi.

Ha, inoltre, gestito l’indagine epidemiologica, la ricerca dei contatti, nota anche come “contact tracing”, la sorveglianza sanitaria dei casi pauci-sintomatici e l’applicazione degli isolamenti fiduciari. Nella Unità operativa di Malattie infettive, dove fino al 27 luglio erano stati ricoverati 91 pazienti (19,4% del totale dei casi) per Covid-19, si è osservato un costante aumento dei criteri clinici caratterizzanti la malattia, partendo da una sintomatologia simil-influenzale fino all’inclusione di altre manifestazioni gastroenterologiche, neurologiche e vascolari inizialmente non considerate. Determinante sarebbe stato il contributo della Unità di terapia intensiva.

Tali azioni hanno contenuto la letalità al 25% nei pazienti ivi ricoverati.

Il Gruppo di igiene dell’Università ha collaborato attraverso l’analisi costante dell’andamento epidemiologico e la definizione di possibili scenari, fornendo strumenti utili alla Presidenza della Regione Molise per la predisposizione di alcune ordinanze. Sin qui le fonti ufficiali. La ‘storia’, invece, dice che il 31 dicembre 2019 la Cina comunicava la diffusione di una polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan.

Su come affrontare l’epidemia nessuno riusciva a dare indicazioni. Anche quando, il 14 dicembre 2020, l'autorità competente americana approvò il primo vaccino, questo passo decisivo nella lotta al virus non determinò strategie univoche e condivise per alzare il livello di guardia. Però, in Italia, fu unanime la valutazione dell'inadeguatezza dell'organizzazione del servizio sanitario, prevalentemente ospedaliero e senza un'efficace medicina territoriale. Già prima del Covid si erano levate voci, inascoltate, sull'assurdità della mancanza di un filtro pre-pronto soccorso, cioè ambulatori o Case della salute dove fare ricorso quando la gravità dei sintomi non contemplasse l'ospedalizzazione. Questa lacuna ha danneggiato sia chi aveva lievi scompensi (per esempio chi si ritrova in stato di ebbrezza o ha semplici problemi intestinali) e deve attendere ore prima di essere visitato sia chi ha problemi seri e si viene a trovare in una struttura troppo affollata. È stato tagliato il traguardo dei due anni dall'inizio del Covid e nulla si è mosso nella riorganizzazione dei Servizi sanitari, tanto che alle prese con l'ennesima variante si ritorna all'intasamento degli ospedali, a cui ricorre anche chi è colpito marginalmente poiché i Pronto soccorso ed i reparti ospedalieri continuano ad essere l'unica risorsa sanitaria a cui rivolgersi. Il ministro della Sanità è molto zelante nel partecipare ai ‘talk’ televisivi ma non ha approntato alcun progetto di riforma né ha predisposto provvedimenti per riformulare presenza e compiti dei medici di base, che hanno mostrato in questa emergenza buona volontà ma non sono stati un argine all'ospedalizzazione, al contrario spesso l'hanno incentivata. Aldo Ferrara, professore di Malattie respiratorie a Milano ed a Siena, ha accennato al Molise riferendo quanto incassi e quanto spenda ogni anno in Sanità: l'8,8% del pil non configurerebbe una distorsione; tanto è vero che l'Italia rispetta pienamente la media europea. "Il fatto è - sottolinea il cattedratico - che nella Provincia di Bolzano e nella Regione Molise si spende il medesimo importo "pro capite" (2mila euro); ma la differenza è che nella prima ci si va per curarsi mentre dalla seconda si scappa via”.

Claudio de Luca