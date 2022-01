Effetto lockdown: studenti dormiglioni ma più intelligenti e attenti a scuola

Ormai è chiarissimo, la pandemia è uno spartiacque tra il nostro vecchio modo di vivere e quello che adotteremo nel futuro prossimo. Quale sarà il nostro stile di vita, una volta passata l’emergenza sanitaria, dipenderà dalle scelte che faremo da ora in avanti, sia a livello individuale che collettivo. Perché come afferma un vecchio adagio “una crisi è soprattutto un’opportunità”. Ad aiutarci a migliorare ciò che può essere migliorato e a superare molti dei problemi sociali pre-pandemici è come sempre la scienza. A dimostrarlo è uno studio sui bambini in età scolare e sugli adolescenti effettuato dai ricercatori dell’Università di Zurigo. Lo studio svizzero ha analizzato l’impatto del sonno sugli adolescenti, confermando ancora una volta che la scuola dovrebbe iniziare più tardi.

La pandemia da Covid-19, confermano gli scienziati, ha avuto un impatto enorme sulla salute psicologica di tutte le persone, ma a soffrirne più di tutti sono stati i bambini e gli adolescenti. Con la chiusura delle scuole, infatti, milioni di giovani e giovanissimi si sono sentiti tagliati fuori dalla vita sociale, la sosta forzata tra le quattro pareti di casa ha reciso, per oltre quattro mesi, i legami con gli amici, insegnanti e con quella che prima percepivano come normalità. Finora sono stati analizzati e documentati gli effetti negativi derivanti dalla pandemia, trascurandone di fatto i risvolti positivi, pur se minimi. Il nuovo studio elvetico, al contrario, ha messo in evidenza un lato psicologico positivo del lockdown: la chiusura delle scuole, avvenuta tra marzo e giugno 2020, ha avuto un impatto positivo sul benessere generale degli adolescenti. Durante la prima ondata della pandemia, infatti, gli adolescenti hanno dormito di più e meglio rispetto al periodo pre-lockdown.

“Gli studenti hanno dormito in media 75 minuti in più al giorno durante il lockdown – ha affermato Oskar Jenni, ricercatore in pediatria dello sviluppo dell’Università di Zurigo – Allo stesso tempo, la loro qualità di vita correlata alla salute è migliorata in modo significativo, mentre il loro consumo di alcool e caffeina è diminuito.”

Jenni e i suoi colleghi hanno indetto un sondaggio online, intervistando oltre 3600 studenti delle scuole superiori della regione di Zurigo, chiedendogli di rispondere a domande riguardanti le loro abitudini di sonno, lo stato di salute e le loro caratteristiche comportamentali. Come gruppo di controllo sono stati utilizzati i dati raccolti durante un precedente sondaggio, condotto nel 2017 su oltre 5300 studenti zurighesi, quindi molto tempo prima che iniziasse la pandemia.

Lo studio ha mostrato che durante il lockdown i ragazzi si sono svegliati in media 90 minuti più tardi rispetto agli studenti intervistati nel 2017, ma sono andati a letto circa 15 minuti dopo. Il loro surplus netto di sonno è stato, quindi, di 75 minuti al giorno. I ragazzi che sono rimasti a casa durante la chiusura delle scuole mostravano un netto miglioramento, rispetto al gruppo di controllo, nello stato di salute in generale e in alcune delle loro caratteristiche comportamentali. Per i ricercatori quei 75 minuti di sonno extra al giorno fa sentire meglio i ragazzi, anche se ovviamente non hanno eliminato nessuno degli effetti negativi dell’isolamento dovuto alla pandemia, come risalta evidente dalle loro risposte.

“Valori più alti sono stati riscontrati sul campione del lockdown su temi riguardanti il sentirsi bene e in forma, essere pieni di energia, avere abbastanza tempo per sé stessi, essere capaci di fare le cose che volevano fare durante il loro tempo libero – hanno affermato i ricercatori nel loro rapporto finale, diretto da Joelle N. Albrecht ricercatore di neuropsicologia dell’Università di Zurigo – Di converso, gli adolescenti del campione del lockdown hanno indicato di sentirsi più soli, tristi e di divertirsi meno con gli amici, rispetto ai loro coetanei del 2017.”

“Sebbene il lockdown ha chiaramente portato a un peggioramento delle condizioni di salute e benessere per moltissimi giovani – ha affermato Oskar Jenni – i nostri risultati rivelano un risvolto della chiusura delle scuole che finora ha ricevuto poca attenzione. Lo studio mostra chiaramente i benefici dell’iniziare la scuola più tardi al mattino, in modo che i ragazzi possano dormire più a lungo.”

Lo studio ha messo in evidenza gli effetti negativi del lockdown, e della conseguente chiusura delle scuole, sulla salute psicologica degli adolescenti e dei bambini, ma ha anche rivelato che le ore extra di sonno hanno portato dei benefici, in quanto nel lungo termine hanno reso più tollerabili le giornate passate a casa.

Questi risultati confermano quanto gli scienziati proclamano già da tempo: le scuole dovrebbero iniziare più tardi al mattino, perché il sonno extra migliora la prontezza intellettuale e il benessere psico-fisico degli studenti, oltre ad aumentare la loro capacità di concentrazione e di studio.

Alcuni esperti si sono spinti oltre, consigliando di far aprire i cancelli delle scuole non prima delle 10 e addirittura alle 11 del mattino. Lo studio svizzero non è così perentorio, ma fornisce ulteriori dati a sostegno della tesi secondo la quale i bambini e gli adolescenti traggono un grande vantaggio nell’iniziare il loro ciclo di apprendimento più tardi nel corso della giornata, anche nell’isolamento e nelle difficoltà di un blocco pandemico.

“I risultati suggeriscono che la chiusura della scuole ha permesso agli studenti di allineare meglio i loro programmi di sonno con la fase del sonno tardivo tipico degli adolescenti – hanno spiegato i ricercatori – per quanto ne sappiamo, questo studio fornisce la prima evidenza scientifica delle associazioni benefiche legate al sonno, a seguito delle chiusure scolastiche, con la salute degli adolescenti.”

Fonte: sciencealert.com