Buon rientro a scuola a tutti gli studenti

Il rientro in classe a Termoli

TERMOLI. Riaperture delle scuole a Termoli, oggi finalmente si torna in presenza!

Dopo la Dad disposta per la prima settimana di rientro dalle vacanze natalizie, a partire dal 10 gennaio, a seguito dell’aumento dei contagi sul nostro territorio: tutti in classe.

Lo scorso 7 gennaio, il sindaco Francesco Roberti ha firmato l’ordinanza per la proroga dell’attività scolastica in presenza, che ha visto nel corso di questa settimana, ancora una volta -come ai vecchi tempi- gli studenti partecipare all’attività scolastica in didattica a distanza.

Dopo le iniziali polemiche sulla didattica a distanza e la difficoltà in una delle mattinate della scorsa settimana, per un crash della linea internet, finalmente oggi gli studenti termolesi sono potuti ritornare in presenza. Questo per tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole paritarie presenti sul territorio.

Noi di Termolionline siamo andati a fare un sopralluogo in città, proprio questa mattina. Lo stesso traffico in zona via Martiri della Resistenza, era già fattore indicativo della riapertura scuole.

Abbiamo parlato con alcuni ragazzi, che ci hanno raccontato di quanto sia difficile seguire le lezioni in dad. L’unica cosa che desiderano i giovani studenti è respirare aria di normalità, tornando in presenza a scuola.

Nella speranza che da oggi l’epidemia non interferisca nuovamente con il corso dell’anno scolastico, auguriamo a tutti gli studenti un buon rientro in classe!

Galleria fotografica