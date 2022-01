Vaccinati e guariti, «Siamo in fila all'Asrem perché il green pass non arriva»

TERMOLI. Fila di persone all’Asrem lamenta disagi sulla richiesta del green pass, dopo vaccino o guarigione.

«Questa mattina siamo circa 30 persone in fila presso lo sportello della Asrem di via del Molinello. Chi per un motivo, chi per un altro, non riusciamo ad avere certificati di guarigione e/o green pass. Tutto ciò dovuto a evidenti errori o ritardi della Asrem stessa. Per cui dobbiamo perdere una giornata solo per avere il green pass. Tutto questo è inaccettabile, se da una parte si evidenzia l'organizzazione per la campagna vaccinale, non possiamo subire a nostre spese questo scempio burocratico che si annida dietro. Tutto evitabile semplicemente con una migliore organizzazione. Qui vi assicuro è il caos totale».