Antonio Crema, il ricordo delle figlie Marina e Daria

TERMOLI. In questa vita di alti e bassi dove siamo costretti a dover salutare i nostri cari, l’importante è mantenere sempre in vita la loro memoria. È il caso dell’architetto Antonio Crema, una vera istituzione in città, che ci ha lasciati da pochissimo e che rivive nelle parole delle figlie.

«Caro papà,

ci hai lasciato in un venerdì freddo di Gennaio… delicatamente così come hai vissuto. Vogliamo rivolgerti solo poche parole ( non amavi essere al centro dell’attenzione!) per ringraziarti di tutto quello che hai rappresentato, della tua sensibile umanità, della tua ironia, del tuo equilibrio, della tua straordinaria capacità di ascolto. Il tuo esempio di vita sobrio, riservato ed elegante rimarrà sempre in noi che abbiamo avuto il privilegio di viverti accanto. Ci hai insegnato a comprendere le debolezze altrui e le sofferenze, a non giudicare mai, a rispettare tutti, a perseguire i propri obiettivi con tenacia e lavoro, senza chiedere “scorciatoie”. Ci hai trasmesso il tuo senso etico del vivere, la passione per l’arte e la cultura, il gusto estetico per ogni aspetto della realtà. Disegnavi continuamente, inventavi manufatti ingegnosi, aiutavi chiunque ti chiedesse una mano. Hai fatto del bene senza pretendere nulla in cambio, donando i tuoi consigli ed il tuo tempo ad amici, alunni, familiari. Le tue opere architettoniche, a cui hai dedicato ogni tua cura, rimarranno a futura memoria, così come tu desideravi… l’architettura, infatti, ci dicevi, se è di qualità è eterna e serve a far vivere meglio le persone. In ogni occasione hai dimostrato il tuo garbo e la tua signorilità, anche nelle battute di spirito che spontaneamente sgorgavano dalla tua fervida mente creativa. Sei stato per noi un punto di riferimento, un grande architetto, un marito paziente, un padre comprensivo, un nonno affettuoso e, alla fine, un bambino fragile che abbiamo amato immensamente.

Ora siamo certe che lascerai il tuo segno anche in Paradiso.

Buon viaggio, architè

Le tue figlie Marina e Daria»

La foto allegata risale al 1959, postata dal nipote Diego Crema che, scrive, "scherza con la futura cognata, mia madre".

