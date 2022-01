Pedoni e veicoli in sicurezza con lo spartitraffico

TERMOLI. Annunciato già a Termolionline dall’ottobre scorso dal vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Enzo Ferrazzano, e poi ripreso nell’ultima conferenza stampa, work in progress in via Martiri della Resistenza il cantiere con cui si realizza lo spartitraffico che dovrà mettere in sicurezza una strada ad alta intensità di traffico e altrettanti frequentissimi attraversamenti pedonali, luogo di numerosi incidenti e investimenti, alcuni dei quali, purtroppo, dai drammatici risvolti.

Il primo tratto sarà quello che collega la rotatoria della vecchia caserma dei Carabinieri fino all’incrocio col Terminal bus, dove si costruirà un’altra rotatoria, per disciplinare meglio transiti e svolte verso l’autostazione.

Ci sarà anche un lotto successivo, che si collegherà fino alla rotatoria del cimitero. Già realizzato, invece, quello che porta verso via Corsica, dovrebbe essere solo esteso fino all’incrocio con via del Molinello.

A illustrarci meglio, in dettaglio, questa progettualità, è stato il dirigente ai Lavori pubblici, l’ingegnere capo Gianfranco Bove.

«Abbiamo preso in considerazione via Martiri della Resistenza per ciò che concerne la viabilità, poiché questa strada è stata sempre critica. Basti pensare a tutti gli incidenti, anche mortali, che si sono verificati lì. Abbiamo così pensato a un progetto, diviso in tre lotti. Il primo lotto va dalla rotatoria dell’ex caserma dei Carabinieri fino alla rotatoria che sarà realizzata di fronte all’ingresso del terminal, il secondo lotto dalla rotatoria dell’ex caserma fino all’incrocio del vecchio ospedale e, infine, il terzo lotto che partirà dalla nuova rotatoria del terminal bus e arriverà all’intersezione del cimitero. Per il primo lotto abbiamo già affidato i lavori, lì sarà realizzato uno spartitraffico centrale con la messa in opera di pali di illuminazione che illumineranno tutte e due le carreggiate, in modo che migliori illuminazione notturna».

Galleria fotografica