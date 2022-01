Studenti contagiati nello stage in Valle d'Aosta, l'emergenza Covid gestita dall'Alberghiero

TERMOLI. Dopo aver assistito durante le vacanze di Natale a quanto accaduto agli alunni di alcune scuole basso molisane rimasti bloccati a Malta la storia si ripete! Alcuni studenti dell'istituto alberghiero di Termoli sono rimasti bloccati in Valle d'Aosta dove si trovavano per svolgere un'attività di alternanza scuola-lavoro. Per comprendere cosa sta succedendo abbiamo incontrato la dirigente.

"Bisogna mantenere alta la guardia" - queste le prime parole della Chimisso - "I ragazzi partiti sono tutti vaccinati e, nella maggioranza dei casi, asintomatici. La scuola è accanto alle famiglie dei ragazzi contagiati rimasti in Valle d'Aosta e dei ragazzi risultati positivi, ma in isolamento presso le loro abitazioni. Come scuola abbiamo messo in atto tutte le misure possibili al fine di garantire il rispetto di tutte le norme al fine di limitare i contagi.

Abbiamo fatto sottoporre i ragazzi a tampone di controllo sia prima di partire dalla Valle d'Aosta che al rientro a Termoli. Durante il periodo di tirocinio fuori regione e nel viaggio di ritorno gli alunni sono stati dotati di tutti i dispositivi di protezione, inoltre, sono state sempre messe a disposizione più volte le mascherine sia durante lo stage che durante le fermate previste lungo il viaggio di ritorno.

La dirigente ha ribadito che i tamponi, la permanenza prolungata in Valle d'Aosta e il viaggio di rientro dei ragazzi rimasti in Valle d'Aosta sarà tutto a spese della scuola che ha già stipulato una polizza per i rimborsi.

Maria Chimisso al termine del nostro incontro ha tenuto a ribadire che la scuola sta mettendo in atto tutto ciò che è possibile fare al fine di mantenere sotto controllo la situazione e limitare al massimo i contagi.

"In questo momento storico è necessario mantenere alta la guardia e collaborare nella prevenzione. Per vincere questa battaglia ci vuole buon senso e consapevolezza che le sono le nostre azioni quelle fondamentali per limitare la diffusione del contagio".