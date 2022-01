Covid: 83.403 contagi, 287 decessi e 76.679 guariti

In Italia 19.228 persone ricoverate con sintomi, di cui 1.717 in terapia intensiva

ROMA. In Italia 19.228 persone ricoverate con sintomi, di cui 1.717 in terapia intensiva. Su 541.928 tamponi processati nelle ultime 24 ore ci sono 83.403 contagi, mentre i guariti sono stati 76.679. Sono stati 287, infine, i decessi. Positivi attuali in aumento a 2.555.278.

Galleria fotografica