Il bollettino Covid destinato a cambiare, il pensiero del sottosegretario Andrea Costa

ROMA. Come riferisce Regioni.it, Il bollettino giornaliero della pandemia è destinato ad essere cambiato, afferma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “credo si tratti più di una scelta politica che di una scelta scientifica. Non si tratta di censurare nulla, ma di elaborare dati che possono avere un'efficacia nei confronti dell'opinione pubblica e fare una comunicazione che non dia fiato a coloro che ancora sostengono che il vaccino non sia utile. Se ogni giorno continuiamo a comunicare, in maniera generica, che si contagiano 150.000 cittadini, il rischio è che diamo voce a chi dice che i vaccini non servono perché ci si contagia lo stesso”.

"Nelle prossime settimane – annuncia il ministro della Salute, Roberto Speranza - dovremo aprire un confronto con le regioni e nelle prossime ore apriremo un tavolo tecnico per affrontare le questioni che hanno proposto”.

Per Franco Locatelli, presidente dell’Istituto superiore di sanità, è possibile riconsiderare il sistema di colorazione delle regioni: “Il sistema di colorazione delle regioni è stato elaborato dal ministero della Salute in accordo con le Regioni in un'epoca diversa. Che si possa arrivare a una riconsiderazione è nella logica delle cose”.

Tra le problematiche sanitarie legate alla pandemia emerge quella dei malati negli ospedali che devono essere operati, ad esempio nei reparti di oncologia, ma in quanto positivi al covid non possono esserlo.

E’ chiaro che l’evidenza è collegata a pazienti Covid asintomatici. Ora, vista la più ampia diffusione della pandemia, servono protocolli e spazi dedicati finora non identificati a livello nazionale.

La percentuale di posti nei reparti di area non critica occupati da pazienti Covid sale al 29% in Italia, in Valle d'Aosta arriva al 69% e pertanto rischia di passare in zona rossa.

La pandemia è in aumento in metà delle Regioni e stabile in quasi tutte le altre.

Agenas, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, indica che superano la soglia del 30% Calabria, Liguria, Lombardia, Sicilia, Valle d'Aosta.

Per il presidente Erik Lavevaz "un passaggio in zona rossa sarebbe la tragedia" e aggiunge: "Vorrebbe dire chiudere gli impianti di risalita in un momento in cui c'è un po' di ripresa rispetto all'anno scorso". Siamo in zona "arancione perché abbiamo piccoli numeri, abbiamo chiesto un conteggio puntuale per chi è ricoverato con sintomi" e chi per altre ragioni ma è risultato positivo a un tampone. Per esempio "ora abbiamo sette persone in Terapia intensiva, di questi l'unica persona vaccinata è ricoverata per un politrauma, non ha nulla a che vedere con il Covid”.

La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18%, ma 8 Regioni superano la soglia del 20%. Si tratta di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, provincia di Trento, Toscana, Piemonte e Valle d'Aosta.

È record di somministrazioni settimanali nella campagna vaccinale, 4,5 milioni nella settimana 10-16 gennaio, quota mai toccata finora. In gran parte terze dosi, anche se le prime (bambini 5-11 anni compresi) sono risalite: dopo le 93mila di sabato, ieri 62mila.

La fondazione Gimbe rileva che dei 542mila nuovi vaccinati, ben 137mila sono over 50 con segnali di rallentamento dell'epidemia. E il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolinea che “sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in soli 7 giorni dall'inizio della campagna vaccinale. Grazie alle donne e agli uomini che lavorano ogni giorno perché questo sia possibile”.

E la quarta dose di vaccino anti-Covid, prevede il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, "potrebbe semmai riguardare i fragili”.