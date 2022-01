Responsabile affari generali e segreteria cercasi a Campomarino

CAMPOMARINO. Avviso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, responsabile del servizio affari generali e segreteria a Campomarino. Possono partecipare alla procedura di selezione coloro che alla data di scadenza del presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore agli anni 18; cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; non aver subito condanne penali o altre misure che escludano, in base alle leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, comma primo, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, ai sensi della legge 23 agosto 2004 n. 226); la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; avere l’idoneità fisica allo svolgimento della funzione; non essere incorsi in sanzioni disciplinari, conclusesi con la sanzione, nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione dell’avviso (ovvero indicare le sanzioni ricevute per la valutazione in merito alla compatibilità con il ruolo di dirigente); non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso la P.A., così come disposto dal D.Lgs. 8.4.2013, n. 39. Alla procedura possono partecipare tutti coloro che, oltre ai requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa in materia, risultino in possesso di entrambi i seguenti requisiti: Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in economia e commercio o in giurisprudenza o in scienze politiche oppure Laurea Specialistica (LS - DM 509/99) o Laurea Magistrale (LM - DM 270/04) equiparata/equipollente a uno dei Diplomi di Laurea (DL) specificati oppure una tra le seguenti Lauree Triennali: Scienze dei servizi giuridici, Scienze politiche e delle relazioni internazionali 17 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze economiche, Scienze dell’amministrazione 31 - Scienze giuridiche, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione L-18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze politiche e delle relazioni internazionali. Per quanto concerne il titolo di studio i cittadini dell’Unione Europea, nonché i cittadini extracomunitari di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, in possesso di titolo di studio estero sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva, in attesa del provvedimento che riconosce l’equivalenza del proprio titolo di studio a uno di quelli richiesti dall’avviso. L’equivalenza dovrà essere posseduta all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione. N.B. Nel caso di titolo di studio equipollenti a quelli indicati nell’avviso sarà cura del candidato di mostrare, all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. Occorre essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti del titolo di studio di cui al presente avviso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio presso amministrazioni pubbliche/enti locali per i Servizi/Settori Affari Generali e segreteria o comunque comprovata esperienza presso i servizi/Uffici Ufficio Segreteria ed Affari Generali, Ufficio Protocollo e Archivio, Ufficio Servizio Sociale e Segretariato Sociale, Ufficio di Cittadinanza e Segretariato Sociale/Attività sportive, turistiche e culturali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali, apicali o equiparati, muniti del titolo di studio di cui al presente avviso, per un periodo non inferiore a tre anni, in amministrazioni pubbliche/enti locali per i Servizi/Settori Affari Generali e segreteria o comunque comprovata esperienza presso i servizi/Uffici Ufficio Segreteria ed Affari Generali, Ufficio Protocollo e Archivio, Ufficio Servizio Sociale e Segretariato Sociale, Ufficio di Cittadinanza e Segretariato Sociale/Attività sportive, turistiche e culturali. Tutti i requisiti d’accesso prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la domanda di partecipazione alla presente selezione, essere mantenuti durante l’intero procedimento e continuare a sussistere al momento e durante la costituzione del rapporto di lavoro con il Comune di Campomarino. Il possesso di tutti i requisiti richiesti potrà essere verificato d’ufficio anche durante il procedimento e sarà accertato, in ogni caso, in occasione dell’assunzione. Il difetto dei requisiti prescritti accertato comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto, ove già instaurato.

La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme contrattuali e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle inerenti specificamente all'espletamento della selezione. Le domande dovranno pervenire perentoriamente, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13, del giorno 29/01/2022 (quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso). Le domande pervenute oltre il termine non saranno oggetto di valutazione.