Sei positivi su 246 test antigenici nello screening aperto a tutti a Guglionesi

GUGLIONESI. Nel giorno di ritorno a scuola, seconda sessione dedicata allo screening su base volontaria a Guglionesi. Pochi i tamponi processati dalla Croce Rossa italiana che, da sempre ormai, collabora con i comuni. Una grande mano e collaborazione viene data anche dall'Odv Sant'Antonio che, come protezione civile, è sempre a disposizione di tutti coloro che ne abbiano bisogno. L’affluenza, purtroppo come dicevamo, è stata debole.

Su 246 test effettuati sono solo 6 i positivi all'antigenico. «Bisogna battersi per una campagna vaccinale più pressante», ha dichiarato l’assessore Carmela Minchillo. «Solo con i vaccini possiamo uscirne. Se pensiamo a due anni fa, quando il vaccino non c'era, i numeri parlano chiaro».

Non si fermano, però, i tamponi effettuati nelle farmacie che, per prassi, rilasciano la certificazione di positività o negatività. L'amministrazione comunale oltre a ringraziare la Croce Rossa italiana e l'Odv Sant'Antonio, ringrazia per la disponibilità il parroco don Stefano Chimisso che ha concesso i locali della Casa del Fanciullo per effettuare i tamponi.