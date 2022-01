Allarme cinghiali in via degli Abeti: "Qualcuno intervenga"

TERMOLI. Nuovo avvistamento di cinghiali a Termoli, l'ultimo in ordine di tempo che si va ad aggiungere alle numerosissime segnalazioni che, quasi quotidianamente, avvengono in città.

La protagonista dell'unico incontro è via degli Abeti, zona Difesa Grande, dove una donna ha raccontato un incontro, per fortuna non così ravvicinato, tra un ungulato e suo figlio che procedeva in moto.

"In via degli Abeti a Difesa Grande vanno a spasso i cinghiali sul marciapiede

ieri sera uno grande ha attraversato la strada mentre passava mio figlio con la moto - il racconto della donna - Per fortuna non è successo nulla perché si sono visti entrambi da lontano".

Dopo il comprensibile spavento, la residente ha tentato di avvisare la forestale e le forze dell'ordine: "Ho avvisato la forestale, mi hanno detto che è un problema generale e non possono fare niente. Ho chiamato i vigili urbani e mi hanno detto che manderanno una pattuglia. Ho lasciato nome e cognome e numero di cellulare".

La tana degli ungulati, secondo quanto appreso, sarebbe nei pressi del campo di calcio: "I cinghiali si nascondono vicino al campo di calcio, lì hanno la tana.

Tutti lo sanno e nessuno fa niente.

Ieri sera è andata bene, ma se dovesse succedere qualcosa a qualcuno? Io intanto aspetto la chiamata.Se magari ci sono più telefonate per lo stesso posto e lo stesso motivo forse qualcosa si farà subito. Grazie a tutte e fate attenzione se siete da queste parti".