Si intensifica la campagna vaccinale a Serracapriola

SERRACAPRIOLA. Mercoledì 19 gennaio è prevista a Serracapriola la seconda giornata di open day vaccinale. La prima giornata dedicata alle vaccinazioni anti-Covid, è stata venerdì 14 gennaio, dove sono state somministrate 432 dosi di vaccino tra prime, seconde e terze dosi. Il luogo sarà sempre l’Auditorium delle scuole medie e, come nella giornata del 14, non sarà necessaria la prenotazione; sarà però necessaria una prenotazione numerica, per circa 280 dosi, dalle ore 10.00 alle 12.30, sempre presso il centro vaccinale, entrando da via Solferino ed uscendo verso Piazza Carrara.

Le somministrazioni avranno inizio alle ore 13.00. Le difficoltà non sono state poche nell’organizzare questa giornata dedicata ai vaccini, vista la grande richiesta e affluenza sin dalle ore 4.30 del mattino. Oltre i cittadini di Serracapriola, sono stati vaccinati anche i cittadini della vicina Chieuti; l’open day era aperto a tutti. Questi open day vaccinali, hanno evitato ai cittadini, di spostarsi verso gli hub vaccinali di Torremaggiore e San Severo, due dei centri più vicini, dove i cittadini di Chieuti e Serracapriola possono rivolgersi per ricevere le dosi vaccinali.

L’obiettivo è garantire la piena copertura vaccinale ai cittadini più fragili, quelli più anziani, impossibilitati a spostarsi. Con questo nuovo appuntamento, dopo l’ampia adesione dello scorso venerdì, il sindaco Giuseppe D’Onofrio e l’Amministrazione tutta, intende proseguire nel proprio fattivo contributo alla lotta della pandemia da covid-19, grazie anche all’aiuto dei numerosi volontari che si sono adoperati per questa giornata.

“Un ringraziamento particolare ai medici, infermieri e volontari, che dalle 7 di questa mattina, fino al pomeriggio, hanno prestato servizio senza fermarsi nemmeno per mangiare”, come sottolinea l’Amministrazione.