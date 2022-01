Zuccherificio: da una procedura all'altra, chiuso il fallimento della ex Newco

TERMOLI. Non c’è solo la procedura di cessione degli asset dello Zuccherificio del Molise in primo piano per quanto riguarda le sorti del vecchio stabilimento saccarifero.

Due le procedure fallimentari che si sono avvicendate tra il 2013 e il 2015, tra la vecchia Spa e la Newco.

Proprio su quest’ultima, relativa alla Srl che era stata costituita per continuare la gestione del sito dopo il crac della Spa, lo scorso 28 dicembre, il Tribunale di Larino, nella sua composizione della sezione concorsuale, coi giudici Rinaldo d’Alonzo (presidente), Tiziana Di Nino Giudice e Stefania Vacca, Letta la relazione depositata il 22 dicembre del 2021 dal curatore, il quale ha richiesto la chiusura del fallimento; rilevato che nella relazione il curatore attesta: che è stata compiuta la ripartizione finale dell’attivo in conformità del piano di riparto reso esecutivo a far data dal 7 dicembre scorso e che nello stesso giorno il rendiconto è stato approvato e che sono stati predisposti i pagamenti del compenso del curatore e delle spese della procedura; che risulta pendente dinanzi la Corte di Appello di Bologna il giudizio nei confronti della società Equity Fin Srl; rilevato che ai sensi dell'art. 118 comma 2 L.F., la pendenza di giudizi non è causa ostativa alla chiusura della procedura concorsuale; ha dichiarato la chiusura della procedura.