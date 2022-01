Agrumi siciliani freschi e genuini? Approfitta subito di AranceBio.it

Benessere, bontà e dolcezza. Sono solo alcune delle prerogative che caratterizzano gli agrumi, la frutta e la verdura disponibili su AranceBio.it, l’e-commerce della siciliana Azienda Agricola Magnano. L’offerta è completa e annovera prodotti biologici e non trattati, che vengono recapitati in appena 48 ore. La qualità della proposta e l’attenzione riservata ad ogni cliente è confermata dalle oltre 2.000 recensioni positive verificate da eKomi.

Diverse sono le varietà agrumicole coltivate, fra cui Arance Navel, Arance Tarocco, Arance Moro, Arance Vaniglia, Arance Lanelate, Arance Amare di Siviglia, Clementine Winnola, Limone Femminello Siracusano, Taclè o Pompelmo Rosa Bio. Gli agrumi sono raccolti nel weekend, sulla base degli ordini ricevuti dal lunedì alla domenica. Selezione e confezionamento avvengono nello stesso giorno della spedizione.

Su AranceBio.it si incontrano anche verdure come melanzane, zucchine e cetrioli, frutta fresca ed esotica ad esempio melograno, avocado e albicocche e anche conserve e condimenti che permettono di assaporare le bontà tipiche siciliane in ogni mese dell’anno.

L’Azienda Agricola Magnano è controllata dall’ente di certificazione BIOAGRICERT, che annualmente pone in atto meticolosi controlli, fornisce l’attestato di assoggettamento alle produzioni biologiche e solo in seguito la certificazione di prodotto.

E per ciò che riguarda i fondi agricoli coltivati, sono dislocati nel territorio di Francofonte, in provincia di Siracusa. Si tratta di zone contraddistinte da speciali condizioni micro climatiche, da sbalzi termici fra giorno e notte e dalla vicinanza del vulcano Etna.

A conferma della qualità dei prodotti e dei servizi offerti da AranceBio.it giungono anche gli oltre 2.000 feedback (con l’ottimo punteggio di 4,8/5) verificati da eKomi. Il cliente, in ogni momento, può contattare il servizio di assistenza per ricevere informazioni aggiuntive o semplicemente per risolvere un dubbio.

Per i pagamenti sono disposti soltanto sistemi che garantiscono la massima sicurezza: carta di credito, PayPal, Amazon Pay, bonifico bancario, bonifico bancario SEPA e Satispay. Non esiste alcun importo minimo per gli ordini, ma per quelli con un peso di almeno 9kg, o di oltre 21,90 euro è prevista la spedizione gratis. Infine, il cliente può approfittare di convenienti sconti quantità, validi per gli acquisti di arance in casse da 16 kg e per gli altri agrumi in cassa da 9 e 10 kg.

Agrumi siciliani: una delizia per il palato, un aiuto per la salute, scegli quelli biologici su AranceBio.it!