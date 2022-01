Il comprensivo “Brigida” si presenta

TERMOLI. Coesa, Inclusiva, Innovativa e Green: questo il biglietto da visita del comprensivo ‘Brigida’ di Termoli che, per tutta la settimana e nel rispetto delle norme anti-Covid, presenterà al territorio la propria offerta formativa attraverso una serie di attività laboratoriali in presenza e fruibili da piccoli gruppi, sia nel plesso della primaria di via Maratona che in quello della secondaria di primo grado di via Cina. Alle giornate dedicate al coding, alla robotica e all’arte aumentata, seguiranno gli appuntamenti dedicati allo sport, alla didattica digitale e realtà virtuale, alle lingue straniere e all’ orchestra.

L’open week in presenza, in realtà completa un progetto di orientamento molto più articolato a cui è dedicata un’ampia sezione sul sito della scuola con informazioni dettagliate sull’offerta formativa, un tour virtuale della scuola dell’infanzia, tra l’altro visitabile in presenza fino a venerdì pomeriggio su prenotazione, e il BrigiTGteen, un vero e proprio Tg realizzato dai ragazzi della secondaria già dallo scorso anno e che, in queste settimane di orientamento, dà voce a chi la scuola la vive quotidianamente, così da presentare il comprensivo non come una fredda struttura educativa, ma come un armonico insieme di persone. Anzi, dall'istituto Brigida ci segnalano proprio una citazione del Diario di Scuola di Daniel Pennac che per loro riassume l’essenza del proprio istituto:

“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia”.





