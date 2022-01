Campo sportivo di via Pertini, si cerca una gestione esterna

TERMOLI. Impiantistica sportiva, croce e delizia in città.

C’è necessità di nuove e maggiori sinergie tra amministrazione comunali e associazioni del territorio.

Ora l’attenzione si focalizza sul campo sportivo di via Pertini, quello che affianca il PalAltrisport.

Un avviso esplorativo è stato pubblicato sulla scorta delle direttive dell’atto di indirizzo per l’affidamento della gestione di alcuni impianti sportivi di proprietà comunale.

Lo scorso 29 settembre il settore Lavori pubblici aveva relazionato sullo stato del fabbricato e sulle sue precarietà.

La via d’uscita è stata individuata nell’affidamento a terzi della gestione e l’utilizzo del campo sportivo in via Pertini, con annesso locale adibito a spogliatoio e struttura in legno ad uso ufficio.

La procedura ha per oggetto l’affidamento della gestione dell’impianto di cui sopra al fine di garantirne la riqualificazione e piena utilizzazione da parte delle associazioni o società sportive che realizzino iniziative e progetti di utilità sportiva, sociale, educativa e ricreativa.

I soggetti legittimati a partecipare al bando sono i seguenti: Federazioni Sportive Nazionali; Associazioni di Discipline Sportive Associate; Enti di Promozione Sportiva; Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Potranno essere presentate proposte progettuali sia in forma singola che in raggruppamento (più associazioni od organizzazioni).

Le proposte progettuali dovranno considerare le condizioni di precarietà dell’impianto sportivo cercando soluzioni tecniche comportanti investimenti diretti con proprie risorse finanziarie finalizzate ad interventi di miglioramento, manutenzione straordinaria, ammodernamento, rigenerazione, efficientamento, messa in sicurezza dell’impianto da gestire preferibilmente per lo svolgimento di più discipline sportive. Il partecipante oltre agli investimenti diretti può proporre anche un canone di concessione da corrispondersi al Comune.

Il tempo di durata della concessione sarà quantificato in maniera proporzionale al costo dell’investimento da effettuare.

L’assegnazione della concessione sarà data mediante procedura aperta, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio massimo totale è di 100 punti così ripartito: max 60 punti offerta tecnica; max 40 punti offerta economica;

L’aggiudicatario della concessione è l’offerente che consegue il punteggio complessivamente più alto derivante dalla somma del punteggio conseguito nell’offerta tecnica e nell’offerta economica.

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, o posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito, o mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, non più tardi delle ore 13 del 18 febbraio 2022.