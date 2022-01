Presidente della Repubblica: la testimonianza delle visite di Pertini e Ciampi in Molise

Termoli Nel caos dei toto-nomi in lizza per la carica di Capo dello Stato, ripercorriamo le visite in Molise dei Presidenti Pertini e Ciampi.

TERMOLI. Siamo ormai vicini all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica Italiana che dovrà sostituire nel prossimo settennato quello che dai primi di Febbraio prossimo sarà l’Emerito Presidente uscente Sergio Mattarella. Allora noi di Termolionline vogliamo ricordare le presenze fisiche nella nostra regione e nella nostra città di alcuni Presidenti in visita. Per la verità chi vi scrive ne ricorda bene due e, guarda caso, due Presidenti tra i più amati dagli Italiani: Sandro Pertini e Carlo Azeglio Ciampi, entrambi con un passato legato alla nostra regione o quantomeno della nostra zona. Sandro Pertini fu portato al confino presso le Isole Tremiti come partigiano (seppur in provincia di Foggia ma molto legate anche al Molise) e Carlo Azeglio Ciampi con la moglie Franca, con chiare origini di Santa Croce di Magliano.

Pertini venne a Termoli il 31 Marzo 1985 per l’inaugurazione del nuovo stabilimento Fiat di Termoli 3, che era stato predisposto per la nascita del motore rivoluzionario della casa automobilistica torinese, il cosiddetto Fire 1000. Quel giorno a Termoli e nel Molise era presente il Mondo. Sandro Pertini chi vi scrive lo ricorda benissimo, avendo avuto anche l’onore di mangiare alla mensa aziendale a pochissimi metri da lui e anche di stringergli la mano. Lui era davvero il Presidente degli Italiani soprattutto degli italiani comuni. Anche quel giorno in Fiat stravolse il cerimoniale, dato che non era amante del protocollo e delle etichette, e fece impazzire le sue guardie del corpo. Oppure quando, non finendo la sua pietanza, con nonchalance si alzò e prese il piatto e versò il contenuto alla sua vicina di tavolo, un’impiegata Fiat, a cui disse: “Mangiala tu per me è troppa“.

Nonostante la presenza dell’Avvocato Agnelli, di Cesare Romiti, di Vittorio Ghidella e di tutti i vertici Fiat, oltre a sindaci, presidenti di regioni e alte cariche religiose e civili, tutti nello stabilimento non avevano occhi che per lui, il grande Presidente di tutti gli italiani di ogni ceto e di ogni fede. E anche quando, partendo da Termoli per dirigersi allo stabilimento con la sua auto di rappresentanza, ci fu un meritato bagno di folla solo per lui lungo le strade termolesi. Termoli e il Molise hanno riservato tutti gli onori ad un grande italiano. La frase che ricordiamo con affetto e che amava sempre dire era questa: “Siatene fieri, ragazzi: la forza della nostra Nazione siete voi, voi siete il futuro!”.

Mentre l’altro presidente venuto in Molise per una circostanza meno felice, per onorare le vittime innocenti del terremoto di San Giuliano di Puglia del 31 Ottobre 2002, Carlo Azeglio Ciampi e la sua signora Franca Ciampi che, tra le altre cose, ha chiare origini molisane di Santa Croce di Magliano. A San Giuliano era il giorno dell'addio, il giorno della pietà. Era il giorno dell'ultimo saluto alle vittime del terremoto. Con il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e la moglie Franca in prima fila davanti alle bare bianche. Alle dieci l'inizio dei funerali delle 26 piccole vittime, della loro maestra Carmela, e delle altre due donne morte sotto le macerie.

L’allora Presidente della Repubblica era tra i più amati insieme a Sandro Pertini e sicuramente tra i Capi di Stato italiani più legati al Molise. Ma rimase impressa nella memoria anche la visita che Ciampi fece all’ospedale San Timoteo di Termoli ai bimbi rimasti feriti nel crollo della scuola Jovine a San Giuliano di Puglia, due domeniche dopo il sisma del 31 ottobre 2002. In sostanza possiamo dire, senza togliere nessun merito a tutti gli altri capi di Stato che li hanno preceduti e seguiti nella più alta carica dello Stato, che in Molise e a Termoli abbiamo avuto poche visite di Presidenti, pochi ma buoni per essere stati tra coloro che sono stati tra i più amati dagli italiani. Ora con curiosità attendiamo l’elezione del prossimo o magari della prossima? La prossima non sarebbe poi cosi male.