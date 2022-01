Treni, personale decimato: centinaia di cancellazioni in Molise, utenti in bilico

MOLISE. Chi deve partire usando le linee ferroviarie italiane non ha più certezze: oltre ai ritardi che spesso si verificano sulle linee, infatti, i viaggiatori devono fare i conti con la variante Omicron del Covid-19 che costringe il personale impiegato in Trenitalia a restare a casa.

Da ieri, martedì 18 gennaio, sono centinaia i treni cancellati, soprattutto sulla linea adriatica, costringendo i residenti a dover rimandare le partenze, ove possibile, o a cercare altri mezzi di trasporto. Non va meglio oggi, mercoledì 19 gennaio, quando una serie di sms ha raggiunto i viaggiatori che avevano prenotato il biglietto online, avvisandoli delle cancellazioni delle tratte, innescando un sistema di incastri di coincidenze tra bus sostitutivi e altri treni che, miracolosamente, hanno evitato i disagi.

Saltano, tra le altre, le tratte Molise-Puglia sia il 18 che il 19 gennaio, e non va meglio nelle altre regioni. Chi pensava di raggiungere la famiglia o chi aveva programmato una visita in un’altra regione, è stato costretto a modificare i propri piani, mentre altri hanno raggiunto le stazioni con la speranza di riuscire a salire su una delle ‘Frecce’ esenti dalle cancellazioni.

Dalle informazioni messe a disposizione da Trenitalia, la situazione è in continuo aggiornamento e le tratte subiranno delle modifiche in base all’emergenza in corso.

Il compromesso:

La logica di Trenitalia per limitare i disagi a seguito dell'aumento dei contagi da Covid-19 è comunque quella di garantire gli spostamenti, invitando i viaggiatori a connettersi al sito di riferimento per gli aggiornamenti: “L'aumento dei contagi da Covid-19 degli ultimi giorni sta avendo riflessi anche nel settore ferroviario, riducendo il numero del personale a disposizione e imponendo una riorganizzazione temporanea dei collegamenti Alta Velocità – scrive Trenitalia - Trenitalia ha messo in atto ogni opportuna misura per ridurre i disagi ai passeggeri attraverso una riorganizzazione temporanea dei collegamenti, con cancellazioni pianificate, contenute il più possibile nei numeri e mirate alle fasce orarie di minore affluenza.

Le modifiche sono comunicate prima della partenza ai passeggeri a mezzo e-mail, sms oppure dal personale di Assistenza clienti presente nelle stazioni.

Prima di mettersi in viaggio, Trenitalia consiglia di consultare il sito web e gli altri canali di informazione. Inoltre, per chi decide di rinunciare alla partenza a causa delle modifiche di orario, è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto”.

Questi gli aggiornamenti relativi ai problemi riscontrati sulle linee di ieri, martedì 18 gennaio.

Linea Pescara – Foggia, dalle ore 23:15 traffico ferroviario tornato regolare tra Termoli e Montenero dopo un inconveniente tecnico alla linea elettrica.

Aggiornamento: Ore 23:15

Dalle ore 23:15 sulla linea Pescara - Foggia, il traffico ferroviario, precedentemente in graduale ripresa tra Termoli e Montenero per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni, è tornato regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 210 minuti per 1 treno AV, fino a 340 minuti per 3 treni Intercity, fino a 60 minuti per 4 treni Regionali, 2 treni AV e 9 treni Regionali limitati nel percorso.

Aggiornamento: Ore 21:50

Dalle ore 21:50 sulla linea Pescara - Foggia, il traffico ferroviario è in graduale ripresa tra Termoli e Montenero dopo un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni.

Aggiornamento: Ore 20:00

Il traffico permane sospeso tra Termoli e Montenero per un inconveniente tecnico alla linea elettrica, i tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea.

Seguiranno aggiornamenti.

Ore 16:50

Dalle ore 16:50 sulla linea Pescara - Foggia, il traffico ferroviario è sospeso tra Termoli e Montenero per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni.

È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi, seguiranno aggiornamenti

È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.