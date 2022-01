Il futuro del sistema Italia: gli studenti del Boccardi-Tiberio incontrano Cottarelli

TERMOLI. Le prospettive economiche dell'Italia, il futuro post pandemia, lo sviluppo della green economy, la sostenibilità del debito pubblico e gli investimenti che si faranno grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Sono solo alcuni degli argomenti affrontati da Carlo Cottarelli, docente alla Cattolica, economista ed ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, intervistato dagli studenti dell'Istituto Boccardi-Tiberio di Termoli.

L'evento, dal titolo “Un caffè con Cottarelli”, si è tenuto il 19 gennaio in collegamento con il professore della Bocconi.

“Il Paese ha davanti a sé un futuro importante, sempre che saranno i giovani e dunque voi tutti ad essere protagonisti di una Italia migliore”, spiega Cottarelli.

“Bisogna stare molto attenti – evidenzia l'economista – perché viviamo un momento delicato: l'economia cresce e la pandemia mostra i primi segnali di declino. Noi tutti, e la politica per prima, dobbiamo sostenere tutto il sistema Italia evitando di cedere ai vecchi difetti che ci hanno accompagnato fino ad oggi”.

Per la dirigente del Boccardi-Tiberio, professoressa Concetta Cimmino, “l'incontro è stata una proficua occasione per i nostri studenti di allargare i propri orizzonti e affrontare ciò che succede fuori dalla scuola. Ringrazio il professor Cottarelli per la disponibilità a rispondere alle tantissime domande. L'obiettivo del nostro Istituto – dice ancora la preside – è fornire strumenti di lettura dell'attualità ai nostri studenti. Il Boccardi-Tiberio è al passo con il mondo che lo circonda”.