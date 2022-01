Case popolari di Colle Macchiuzzo, pubblicate le determine sui nuovi alloggi

TERMOLI. Erano saliti in municipio lo scorso 21 dicembre, a pochi giorni dal Natale, un Natale di svolta, per chi da anni attende di porre fine all’emergenza abitativa della propria famiglia. Mancavano solo i contratti tra assegnatari e Iacp, con cui archiviare dopo 9 anni il calvario della palazzina Iacp di Colle Macchiuzzo. Un ritardo, a tratti inspiegabile, per l’edificio che doveva alleviare almeno in parte l’emergenza abitativa a Termoli e che tra problemi di allaccio delle fogne per la questione depuratore saturo, ritardi nella realizzazione dovuti a un infortunio mortale e anche atti vandalici all’interno, ha fatto salire alla cronaca le proteste di associazioni e opposizione.

Dopo l’annuncio da parte dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso, che per tramite del commissario liquidatore Nicola Travaglini aveva comunicato al Comune di Termoli che i nuovi alloggi di via dei Gigli erano pronti per essere assegnati così come riportato con una apposita nota a firma dell’ingegner Salvatore Donno, finalmente, il 21 dicembre erano stati verbalizzate all’assessorato alle Politiche sociali le accettazioni da parte delle dodici famiglie assegnatarie, che hanno prodotto i documenti necessari, passaggio formale e propedeutico prima della firma contrattuale da inquilini assegnatari dello Iacp.

Martedì scorso, invece, pubblicate le determine, 12, una per ciascun alloggio, con cui è stata ufficializzato l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica agli altrettanti nuclei familiari.