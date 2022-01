Borse di studio, premiati 17 ragazzi a Guglionesi

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che 17 studenti dell’Omnicomprensivo di Guglionesi saranno premiati, per merito e profitto nel rendimento scolastico, con le borse di studio in denaro, € 290 per ogni studente. Il sindaco e la Giunta comunale hanno inviato una “comunicazione di congratulazioni” agli interessati, i quali, con cerimonia di consegna da programmare prossimamente, saranno premiati con la borsa di studio. «Caro studente, con questa lettera abbiamo il piacere di comunicarti che sei stato premiato con una borsa di studio in denaro di 290 euro perché sei risultato tra coloro che hanno conseguito la più alta valutazione attribuita dai docenti dell’Omnicomprensivo del Comune di Guglionesi alle Tue prestazioni scolastiche, nei vari ambiti dell’apprendimento, delle conoscenze, delle capacità e del comportamento riscontrati nel corso dell’anno scolastico 2020/2021.

Invero, questa Amministrazione mette a disposizione degli studenti della nostra scuola una somma di 5mila euro, da dividere tra gli studenti più meritevoli. Tra questi, quest’anno, ci sei anche Tu. Ricevi questo premio per i risultati ottenuti nel corso di un anno scolastico che, a causa della pandemia, ricorderemo a lungo per le tante difficoltà che tutti stiamo cercando ancora e a fatica di superare, un anno nel quale anche studiare è risultato particolarmente difficile. La chiusura delle aule scolastiche, infatti, con conseguente perdita di competenze, è stata compensata solo in parte dalla didattica a distanza e ha costretto i ragazzi a rinunciare all’interazione quotidiana con i coetanei, una perdita incalcolabile di esperienze e di confronto umano. Non è una grande somma, ce ne rendiamo conto, ma reputiamo sia un gesto molto importante e di grande significato.

È una somma frutto delle rinunce alle indennità spettanti per legge al sindaco e ai componenti della Giunta comunale, che noi, invece, abbiamo voluto devolvere agli studenti meritevoli che frequentano il nostro Istituto scolastico. Abbiamo fatto dell’art. 34 della Costituzione Italiana il nostro faro; l’istruzione, lo studio e, dunque, la scuola non è solo un diritto di tutti i cittadini, ma è anche un dovere da parte dello Stato e un pilastro basilare del nostro mandato elettorale, un obiettivo di fondamentale importanza per rendere migliore la nostra Comunità. Come un ospedale cura il corpo, la scuola cura la mente e chi governa un Paese deve avere la massima attenzione per entrambi questi aspetti, in egual modo. Nelson Mandela diceva che “l’istruzione è l’arma più importante per cambiare il mondo. È grazie all’educazione che la figlia di un contadino può diventare medico, il figlio di un minatore il capo miniera o un bambino nato in una famiglia povera il presidente di una grande nazione”.

Ecco, noi ti auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni. Le nostre più vive congratulazioni».