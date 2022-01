Terapie intensive e archiviazione, Camilla Caterina: «Vado avanti, non mi arrendo»

TERMOLI. Di ieri la notizia della richiesta di archiviazione da parte della Procura del capoluogo sulle denunce presentate da Camilla Caterina nell’ambito della gestione Covid in Molise e la disponibilità dei posti di Terapia intensiva.

Lei, la 44enne isernina residente a Termoli non si arrende, come ha voluto far capire, esternando il proprio pensiero.

«Ed eccoci qui! A quasi un anno dalla presentazione della mia prima denuncia! Dopo aver mostrato a tutti la documentazione e gli atti acquisiti; dopo aver mostrato le dichiarazioni non conformi riguardo il numero dei posti letto di Terapia intensiva disponibili nel Molise; dopo aver dimostrato "la mancata disponibilità" da parte dei privati accreditati di mettere a disposizione posti letto di terapia intensiva; dopo questo e tanto altro... Il procuratore ha chiesto l'archiviazione del procedimento!

Sono rimasta senza parole. Non riuscivo a crederci! Ho letto e riletto quella comunicazione e alla fine ho dovuto prendere atto della realtà! È così! Evidentemente, a seguito di indagini, il procuratore avrà accertato la regolarità dei numeri dei posti letto di terapia intensiva e la veridicità di tutte le dichiarazioni da loro rese in questi due anni! Ok!

Ma io sono cocciuta e testarda più di un mulo! Ho già avanzato richiesta in Procura per avere copia degli atti relativi alle indagini svolte sulla mia denuncia, in modo da poter visionare il tutto e conoscere le motivazioni che hanno portato a questa conclusione! Se dovessi rendermi conto di aver avuto un grosso abbaglio, chiederò scusa pubblicamente per le accuse fatte e sarò pronta a pagarne le conseguenze! Ma, diversamente, se non dovessero essere chiarite tutte le mie contestazioni, presenterò opposizione alla richiesta di archiviazione è chiederò la prosecuzione al giudice per le indagini preliminari! Certo che lo farò! Non mi arrendo così facilmente! Io vado avanti! Non conosco l'invidia e non vivo di protagonismo!

Sono una donna che non accetta e non sopporta le ingiustizie!

Sono decisamente "pesante" nel sostenere i principi e nel credere fortemente nel senso civico! Credo davvero in tutto questo e non ho bisogno di convincere nessuno, né devo rivendicare le mie azioni per dimostrare le intenzioni e le finalità delle mie iniziative! Se lo facessi significherebbe avere altre mire! Sarei quindi una persona falsa!

Io non riesco proprio ad accettare l'indifferenza e l'insensibilità che hanno preso il sopravvento sull'altruismo ed il rispetto nell'animo dell'essere umano! Non ci riesco proprio!

Essendo questi i principi ed i valori su cui baso la mia vita e che mi hanno spinto e mi spingono ad andare avanti in questa mia battaglia».