Contagi nel blocco operatorio al San Timoteo, turni a rischio

TERMOLI. La notizia è trapelata nella mattinata di oggi, quando è stato evidente il disagio a causa dell’assenza di personale all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Il responsabile del reparto di rianimazione di viale San Francesco è risultato positivo al tampone Covid e per questo è costretto a stare in quarantena a casa, due i tamponi positivi anche nel personale sanitario di reparto.

Rumors dei dipendenti Asrem parlano anche di mascherine indossate con disinvoltura, per così dire.

Insomma, in piena quarta ondata e con ospedali italiani falcidiati dai contagi e dalle assenze, c’è timore che possa succedere anche in nosocomi già ridotti all’osso come organico.

L’assenza di medici e operatori sanitari costringe, infatti, alla rimodulazione dei turni e della programmazione degli interventi nel blocco operatorio, dove già si raschia il fondo del barile vista la coperta corta. Infatti, stamani, a saltare sono stati gli interventi di Ortopedia.